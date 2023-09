Video: la persecución a decenas de animales "peligrosos para la fauna" que causó polémica

Un video de animales catalogados como "peligrosos para la fauna" se volvió viral en las redes sociales. La persecución en un campo de la provincia de Buenos Aires que generó controversia.

En las redes sociales, se viralizó un video de muchos animales corriendo a toda velocidad por un campo del interior de la provincia de Buenos Aires considerados "peligrosos para la fauna". El posteo se llenó de comentarios y despertó todo tipo de reacciones con respecto a la presencia de estos seres.

La cuenta de Instagram Zona Campo dedicada a la vida en la zona rural del centro de la provincia de Buenos Aires publicó un video que dividió aguas. Se trata de una piara de jabalíes que eran perseguidos por un grupo de personas en un auto, sorprendidas por la velocidad a la que corrían ya que iban en sintonía con ellos.

El hecho se dio en un campo ubicado entre las localidades de El Luchador y 16 de Julio, pertenecientes al partido de Olavarría. "Siguen de caravana los muchachitos. Para elegir colores... si los agarrás, claro", escribieron desde la cuenta. "Capaz que los vas a alcanzar", estaba escrito en el video original, donde las personas involucradas en la persecución se mostraron atónitas por encontrarse a estos mamíferos. A pesar de que el objetivo de la publicación era a modo de entrenimiento, hubo muchas personas que realizaron comentarios contundentes sobre estos animales.

"Me parece una noticia claramente sin relevancia, peligrosa para la fauna que, además de ya estar bastante dañada, difundiendo esto lo único que se genera es que gente vaya y los busque para cazarlos", expresó un usuario de Instagram, mientras que otro indicó: "Los jabalíes son plaga, son animales salvajes, son destructivos, antieconómicos y además no son fauna autóctona". "¿Por qué no los dejan en paz?", preguntó otra persona, dejando entrever la variedad de opiniones respecto a este tema.

Alerta en Córdoba: capturaron un ciervo colorado que merodeaba el aeropuerto

Un ciervo colorado que se encontraba merodeando los alrededores del predio del Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, en la ciudad de Córdoba fue capturado por personal especializado.

Luego de varios días de rastrillaje que estuvo a cargo del personal de la Policía Ambiental, y con la participación de otros organismos, la captura se realizó "bajo un estricto protocolo de seguridad para evitar que el personal interviniente resultara herido y para preservar la integridad del animal", informaron desde la prensa del Gobierno de Córdoba.

El operativo se concretó durante la noche de este miércoles, tras varias horas de denodados trabajos del personal interviniente. Según se indicó, el ciervo fue cercado en un monte de aproximadamente dos hectáreas, ubicado en la zona norte del aeropuerto y, para lograr el objetivo, se dejaron cebos de comida (maíz) en distintos lugares para ir cercando al animal en un área definida, de pocas hectáreas. No obstante, se detalló que el animal "no ingirió ese alimento".

Debido a que el ciervo estaría en celo, para atraerlo también se distribuyeron heces de una hembra de su especie (emiten un olor particular) en lugares estratégicos, a fin de circunscribir aún más el espacio para la captura, y esa estrategia fue la que permitió atraparlo mediante redes para luego aplicarle sedantes.