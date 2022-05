Se terminó el conflicto: el Senasa tomó una determinación respecto al perro Coco

El perro había llegado de Hungría con la vacunación vencida, estuvo 40 horas retenido con posibilidad de ser deportado, pero finalmente se pudo solucionar.

Las horas de demora para el perrito Coco finalizaron de la mejor manera. Lo sucedido en la jornada del jueves fue vibrante, ya que venía desde Hungría y no tenía la vacunación al día, por lo que corría riesgo de ser deportado o sacrificado. Finalmente, pudo ser solucionado: le aplicarán la vacuna correspondiente y regresará con su familia.

Luego de 40 horas de incertidumbre plena y momentos estresantes hubo final feliz para el cachorro Coco y su familia. Franco Gavidia, su dueño y quien es jugador profesional de handball, había dialogado con los medios en el aeropuerto de Ezeiza y no se mostró para nada a gusto con el accionar del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

"Me están tratando como un delincuente. Yo ofrecí pagar un veterinario si es necesario, y una multa o un lugar de cuarentena. Porque es algo que yo hice mal, pero quiero que se pueda solucionar acá", manifestó frente a la posibilidad de que su perro sea deportado, o en el peor de los casos sacrificado.

Después del calvario vivido, se llegó a una solución: el perrito no será deportado, le aplicarán una vacuna antirrábica y deberá cumplir 21 días de cuarentena en la zona primaria de la Aduana, lugar cedido para que le apliquen la dosis correspondiente y pueda permanecer allí. "Propuse todas las opciones. No me voy a mover de acá sin mi perro", había indicado Franco al respecto de la situación.

Junto a Coco viajaron durante 48 horas, con el objetivo de regresar al país desde Hungría tras el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que afectaba la zona. El animal tenía por ocho días vencida una vacuna y no tenía un certificado de un médico húngaro que confirmara que estaba sano.

La desesperante situación tomó repercusión inmediatamente bajo la campaña #LiberenACoco, con una imagen suya difundida en las redes sociales. "Hace 36 horas estoy durmiendo en el suelo", sostuvo el deportista, quien ya solucionó el problema y en cuestión de pocas semanas tendrá a su cachorro de vuelta.

Ranas, víboras pitón y ratas: la insólita tenencia de especies exóticas en Córdoba

Un hecho ocurrido en el barrio Jardín de la ciudad de Córdoba sorprendió por la innumerable cantidad de animales exóticos hallados en una vivienda. El propietario fue identificado y los organismos de seguridad analizan imputarlo por infracción a la Ley de Fauna 22.421.

La Patrulla Ambiental rescató un total de 64 especies exóticas y una autóctona que vivían en cautiverio, según lo informado por la Policía. El allanamiento se llevó adelante durante las primeras horas de la mañana de este jueves y reveló los tipos de animales que tenía el individuo en cuestión.

Se trató de 35 ratas de laboratorio, 1 pepitero de collar, 14 víboras pitón bola, 1 víbora pitón albina, 2 víboras pitones reticuladas, 5 ranas exóticas, 4 dragones barbudos, 2 tarántulas y 1 lagarto gecko. Casi todas son de otro continente, como Asia, u otro país como México, y el único autóctono es el lagarto.