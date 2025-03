¿Qué lugar de CABA tiene un aura negativa y por qué?

Qué lugar de CABA tiene aura negativa.

La Ciudad de Buenos Aires dispone de varios puntos de atracción que son ideales para recorrer porque ofrecen un sinfín de propuestas para afrontar los ratos libres. Aunque hay otros que son señalados de una manera particular porque para determinadas personas presentan un aura negativa que es mejor evitar. Hay uno en particular que es señalado por varios.

Todo aquello que se encuentre relacionada con energías negativas es mejor alejarlo porque hay una tendencia a que genere consecuencias con noticias que no son para nada alentadoras. Así como existen personas que transmiten una sensación extraña, también hay lugares que provocan ciertos cambios dentro del cuerpo.

"Plaza Italia es un lugar con aura negativo", expresó Psbhf, más conocido como Pablo, en X (Ex Twitter). Un comentario que fue muy compartido por otros usuarios. "Te juro que no se que tiene, paso y salgo ojeado", agregó una persona. "Es incómoda, es un no-lugar, está en el medio de mucho tránsito y muchas cosas. Nadie va a esa plaza a simplemente estar ahí. Es un lugar de paso por el que no querés pasar, sino ya haber pasado", comentó una mujer.

La mayoría de los comentarios apuntan a que se trata de un sector de paso en donde se juntan gran cantidad de colectivos, el subte y la presencia de la rotonda que provoca una circulación más que considerable de autos, además de la cercanía del tren. Por otro lado, una mujer invita a que se vea la plaza desde una perspectiva diferente y se haga foco en la vegetación que la zona dispone. De hecho, el Jardín Botánico está cerca y ofrece una flora muy variada que difícilmente se puede encontrar en otra parte de la ciudad.

¿Cómo liberarse de la energía negativa?

Dependiendo de donde venga el conocimiento, la energía negativa puede afectar en lo físico o en lo emocional de las personas. El enfoque que se utilice permitirá explicar ciertos resultados. Aunque existen una serie de recomendaciones para lograr armonía y con elementos que se encuentran disponibles en cualquiera hogar o comercio de cercanía.