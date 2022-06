"Odio a los pelados": la insólita reseña en Tinder que se volvió viral

Una usuaria de Twitter replicó el perfil de la joven en Tinder y acumula miles de interacciones.

Un desopilante momento fue viralizado en las últimas horas mediante Twitter. Se trata de una joven en Tinder cuyo perfil causó revuelo en todos lados por su claro odio a los hombres pelados, hecho que fue replicado por una usuaria y acumula miles de likes y comentarios.

En muchas ocasiones se viralizan videos o imágenes en redes sociales por la importancia o interés que las mismas pueden tener para las personas. En esta oportunidad, se hicieron eco de la insólita manera de una joven a la hora de mostrar su perfil en Tinder.

Su nombre es Birsa, tiene 19 años y dejó en claro su rechazo a los pelados. "La que anda tranquila es Birsa Tinder", escribió la usuaria de Twitter @AkiNoMeMaquillo, quien compartió el perfil en su cuenta y se mostró sorprendida al igual que las personas que interactuaron con el tuit.

El mensaje de repulsión fue reflejado de manera explícita. "Tuve dos páginas antipelados y las dos me las cerraron, pero mantengo mi espíritu", subraya el perfil que reflejó su interés por la astrología. El tuit se convirtió en viral y miles de usuarios se lo tomaron con gracia.

"Los pelados son seres antinaturales. No pasarán ni contaminarán mis genes pelo portantes", consideró sin tapujos. No obstante, en el cierre de su reseña no fue tan tajante. "Me gusta el tema de la paz", dijo.

El escalofriante relato de una familia que abandonó su casa embrujada

Un hecho terrorífico ocurrió en la localidad bonaerense de Bahía Blanca. Una familia vivió una experiencia paranormal en su casa y tras varias semanas, tomó la drástica decisión de abandonarla. Mario y Carina, padre y madre respectivamente de dos niñas, se expresaron al respecto y detallaron el desesperante suceso. "No sabría decir por qué pasaba, pero recuerdo cómo empezó todo", comenzó el relato de Mario.

"Una noche escuchábamos ruidos, como si alguien corriese en el techo, y lógicamente pensamos que había algún ladrón. Prendí la luz del patio y salí, pero no había nadie", añadió. El hombre explicó que por los espeluznantes momentos, dormían todos juntos en un mismo cuarto y con biblias apoyadas en el pecho.

"Después de varios días subí al techo y, a pesar de estar arriba y no ver a nadie, se seguía escuchando cómo corrían sobre las chapas. Esa vez tuve terror y de hecho me tiré sin pensarlo", describió Mario. Esa misma noche, se fueron sin ninguna posibilidad de un regreso: "Decidimos abandonar la casa a las dos de la madrugada y no volvimos nunca más".