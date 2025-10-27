Linkin Park presentó un insólito "emprendimiento" de medialunas en Parque Rivadavia.

Linkin Park anunció su regreso a Argentina en el marco de su gira internacional From Zero World Tour y a través de sus redes sociales reveló un insólito "emprendimiento" para atraer más público: regalarán medialunas gratis en Parque Rivadavia. Los detalles sobre el imperdible evento que unirá a los fans de la banda de rock alternativo con los fans de las harinas.

Este martes, 28 de octubre, de 16:30 a 19:30 horas, el Parque Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires se transformará en Linkin Parque, donde se regalarán medialunas de parte de la banda. Si bien la banda no estará presente físicamente -esa misma noche estarán tocando en Lima, siendo este el último show antes de que lleguen a Buenos Aires-, la acción busca establecerse como previa al viernes 31 de octubre, cuando Linkin Park se presentará en el escenario del Parque de la Ciudad.

Linkin Park comunicó la acción de marketing en sus redes sociales oficiales y la reacción de los fans fue inmediata. "DABAN MEDIALUNAS JAJAJAJ LOS AMO", "COMO QUE FREE MEDIALUNAS" y "Rotas mis ilusiones del Chori Park" fueron algunas de las respuestas más graciosas. Las medialunas, de La Mantequería, estarán disponibles de forma gratuita para todo el público hasta agotar stock.

Además, quienes se acerquen al evento podrán participar de premios exclusivos como vinilos, CDs y entradas para el show. El encuentro en Parque Rivadavia también será un punto de encuentro para que los amantes del rock puedan congregarse a escuchar éxitos de Linkin Park. Actualmente, es considerada una banda clave en la historia del rock del siglo XXI, con más de 100 millones de discos vendidos, múltiples premios Grammy, y una enorme influencia entre los artistas de todo el mundo.

Linkin Park se formó en 1996 en Agoura Hills, California (EE. UU.), por Mike Shinoda, Brad Delson y Rob Bourdon, a quienes luego se unieron Joe Hahn, Dave “Phoenix” Farrell y Chester Bennington, este último como vocalista principal desde 1999. La banda se caracteriza por mezclar rock alternativo, nu metal, rap, electrónica y elementos industriales. Su sonido combina guitarras distorsionadas con bases electrónicas, scratches de DJ y letras introspectivas que hablan de frustración, ansiedad, conflictos personales y superación.

Cuánto están las entradas para Linkin Park

Los precios para Linkin Park, según All Access, están fijados en: