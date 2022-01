El emotivo momento en el que una abuela ciega conoce a su nieto por primera vez

Graciela cumplió años y su hija lo celebró de la mejor manera. El momento se viralizó y emocionó a todos en las redes sociales.

Una abuela ciega de Salta vivió un emotivo momento al conocer por sorpresa a uno de sus nietos en el día de su cumpleaños. Carla Hurtado, mamá del pequeño, relató el detalle que conmovió a todos en las redes sociales: “Mi mamá es ciega y mi hermano le dijo que le llevaba una planta de regalo”.

La mujer quiso compartir esta historia de amor y contó en su cuenta de Instagram cómo comenzó todo: “Una semana antes de que cerraran todo por la pandemia me enteré que estaba embarazada”, describió Carla, que también es mamá de Ringo.

El aumento de contagios y el aislamiento preventivo y obligatorio decretado a raíz de la emergencia sanitaria imposibilitó el encuentro con su madre, por lo que no pudieron estar presentes en un momento tan importante para ella: “Mi familia no me vio embarazada, ni pudieron conocer al nuevo integrante cuando nació”, detalló.

Carla es salteña pero vive en Córdoba junto a su pareja y sus hijos. Cuando se puedo volver a viajar, la familia se trasladó hasta su provincia natal para concretar el encuentro: “Hasta que un día se conocieron así”, concluyó la chica que capturó el momento en un tierno video en el que se la ve a Graciela, la flamante abuela, abrazando al pequeño, sumamente emocionada.

El extraño pez de cabeza transparente y ojos verdes tubulares

El video de un extraño pez de cabeza transparente y ojos verdes tubulares se hizo viral rápidamente en las redes sociales y muchos comenzaron a preguntarse de qué se trata. Por lo tanto, bien vale la pena conocer todos los detalles acerca de esta especie casi desconocida hasta el momento.

El animal fue captado de una manera muy nítida gracias a una lujosa cámara subacuática que pertenece al equipo del Instituto de Investigación Acuario de la Bahía de Monterey (MBARI). Se lo pudo observar en el momento en el que navegaba por las aguas profundas de la costa pacífica de Estados Unidos.

Se trata de un ejemplar del pez barreleye ("Macropinna microstoma"), que vive en la zona crepuscular del océano a una profundidad de entre 600 y 800 metros. De acuerdo con la información publicada por el portal especializado RT, el mismo puede ver a través de su propia frente. Considerado como uno de los más extraños del mundo, tiene una cabeza transparente con ojos verdes brillantes y muy sensibles a la luz, que rotan dentro de su cabeza como dos esferas tubulares de una forma espectacular y muy rara.