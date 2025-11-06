Su cita no salió cómo esperaba y contó todo en redes.

Una joven influencer sorprendió a sus seguidores con una anécdota vivida en una cita, por la que decidió dejar de ver al chico en cuestión. Anto Laborina es el nombre de la chica, que con su video cosechó 60 mil likes y obtuvo más de 10 mil comentarios en TikTok.

Laborina dejó en claro que su reacción fue un tanto superficial pero aseguró no poder evitar sentir rechazo ante la actitud de su cita. Luego reveló que el chico con el que había salido quiso aprovechar un descuento en comida y ella no se lo perdonó.

"Chicas, ¿cuál fue la razón más boluda y superficial por la que dejaron de ver a un pibe? Ya sé que es superficial y seguramente esté mal, pero me la bajó porque fuimos a comprar y pidió la oferta de jamón y queso”, comenzó su descargo Anto Laborina en su video de TikTok. Y continuó: "Pero, o sea, yo recién te conozco, vos no podés ir a pedir una oferta porque pienso que sos un rata".

En el video muchos usuarios dejaron comentarios con sus propias experiencias en citas que los hicieron dejar de ver a la otra persona: "Adelante del mozo no me dejó pagar mi parte, llegué a casa y me pasó su alias pidiéndome la plata que no me aceptó adelante de la gente", "Nos juntamos a tomar mates y hablando, se rio tipo carcajada, no tuve mejor idea que mirarle los dientes, tenía como seis muelas negras" y "Usaba chupines con zapatillas deportivas para una cita" fueron algunos de ellos.

Cita.

Una cita fallida en un restaurante que se volvió viral

Una escena que comenzó como una cita romántica idílica en un popular restaurante de Roma terminó transformándose en furor en internet. Mientras una pareja compartía un momento íntimo, una inesperada visita arruinó el clima del lugar: una rata apareció de repente y asustó a la joven.

La situación fue captada en video y no tardó en recorrer las redes sociales, acumulando más de 19 millones de reproducciones. La reacción de la protagonista y el desconcierto de quienes estaban alrededor dieron pie a una catarata de comentarios, especialmente de usuarios que aseguraron haber vivido experiencias similares con estos animales que están más presentes en locales de comida de lo que muchos piensan.