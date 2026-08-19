Viral: la conmovedora historia de Leia, la perra que salvó a su cría del frío extremo abrazándola con todo su cuerpo.

Una conmovedora historia de una perra callejera con su cría se volvió viral en las redes sociales. El hecho ocurrió en Texas, Estados Unidos, en plena ola de frío polar. Leia, una perra adulta, fue encontrada protegiendo a su cachorro con todo su cuerpo y las imágenes emocionaron a personas de diferentes partes del mundo.

La perra había utilizado su propio cuerpo como refugio para proteger a Luke, su pequeño cachorro, de las temperaturas bajo cero. Aunque estaba exhausta y desnutrida, se acurrucó alrededor de su cría para mantenerla caliente y evitar que el frío extremo pusiera en riesgo su vida. La escena fue descubierta por Zuly Ventura Vasquez, un voluntario de Houston, quien rápidamente pidió ayuda. Los animales fueron recibidos por Houston K-911 Rescue, donde ambos pudieron recibir atención veterinaria y comenzar un proceso de recuperación.

La conmovedora historia de la perra que protegió a su cría del frío extremo.

Leia y Luke también fueron diagnosticados con parásitos del corazón y necesitaron cuidados médicos. La imagen de la madre protegiendo a su cachorro comenzó a circular rápidamente en redes sociales y llamó la atención de Up Pup and Away, una organización de rescate de Colorado que decidió intervenir para ayudar a los animales.

El destino de Leia y Luke tras el frío polar

Después de recibir los primeros cuidados, Luke pudo encontrar rápidamente una familia adoptiva en Colorado. El cachorro, que ya tenía la edad suficiente para separarse de su madre, comenzó una nueva vida lejos de las calles y las temperaturas extremas que había sufrido junto a Leia.

Para la madre, en cambio, el proceso fue más lento. Leia necesitó tiempo para recuperarse físicamente y también para acostumbrarse a una vida completamente diferente. Su primera madre de tránsito, Tory Shulman, contó que la perra era tímida pero muy dulce. Durante su estadía en un departamento tuvo que aprender cuestiones que hasta entonces eran desconocidas para ella, como caminar sobre pisos resbaladizos y utilizar ascensores.

Actualmente, Leia se encuentra en un segundo hogar de tránsito, donde convive con otro perro y continúa recuperando peso mientras aprende a relacionarse y socializar. Aunque todavía puede tener comportamientos impredecibles con otros animales, sus rescatistas confían en que con tiempo y paciencia podrá encontrar una familia definitiva que le ofrezca un hogar seguro.

La realidad de muchos animales que viven en la calle

Esta situación también puso de manifiesto los peligros que enfrentan los animales que viven en la calle durante climas extremos. Sin un lugar donde refugiarse, las bajas temperaturas pueden convertirse en una amenaza mortal, especialmente para animales pequeños, enfermos o debilitados. La historia de Leia y Luke también permitió visibilizar el trabajo de las organizaciones y voluntarios que intervienen para rescatar animales en situaciones de abandono.

Gracias a la intervención de los rescatistas, el cachorro pudo encontrar una familia y Leia continúa avanzando en su recuperación. Ahora, mientras Luke disfruta de su nueva vida en Colorado, Leia sigue esperando la oportunidad de encontrar un hogar definitivo. Sus rescatistas buscan para ella una familia que pueda darle finalmente la seguridad y el cuidado que nunca tuvo en las calles.