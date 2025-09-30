EN VIVO
Marco Antonio Caponi criticó las políticas de Milei tras ganar el Martín Fierro

El actor ganó su Martín Fierro y aprovechó para decir adelante de todos lo que piensa de las políticas de Milei. Qué dijo Marco Antonio Caponi.

30 de septiembre, 2025 | 00.01

En medio de la crisis del Gobierno de Javier Milei y su ya histórica distancia con la cultura y el cine nacionalMarco Antonio Caponi pidió que no le "falten el respeto" a los actores. Lo hizo tras ganar su Martín Fierro a mejor actor de reparto.

"Que tengamos memoria, siempre. Que podamos seguir haciendo crecer nuestra ficción, que recuperemos nuestra industria nacional, que se apueste a nuestro cine, al teatro y que no nos falten el respeto jamás. Lo que hacemos es 100% vocación y amor a nuestro trabajo. Defendamos este oficio hermoso", fueron las palabras de Marco Antonio Caponi.

