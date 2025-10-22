El desgarrador llanto de un jubilado en lo de Guido Kaczka: "No nos dejemos quitar lo que es nuestro"

Un jubilado que canta tango en el Tren Sarmiento fue a lo de Guido Kaczka e hizo llorar a todos.

Luis Ángel es un jubilado que canta tango en el Tren Mitre y el Tren Sarmiento. Y este martes a la noche fue noticia por su aparición en el programa de Guido Kaczka, en donde quebró en llanto e hizo emocionar a todos.

"Luis Ángel es oriundo de Bahia Blanca. Está en pareja con Sandra. A los 11 años fue vendedor de diarios, viajó a Perú por una cuestión religiosa él y su señora. Los agarró la pandemia, en ese lugar tuvo un episodio", lo presentó Guido Kaczka. "Derrame cerebral", agregó el artista callejero.

Con el paso de los minutos, y tras mostrar su alias en pantalla para ayudarlo económicamente, Luis Ángel vio que su cuenta pasó de 0 a más de 7000 pesos. "Eso son dos vagones. Yo hago de Belgrano C a Tigre, y de Tigre a Belgrano C. Y agarro el Sarmiento de Liniers a Moreno, y de Moreno a Liniers", explicó el hombre.

De 0 pesos a más de 4 millones: la emoción de Luis Ángel en vivo

Grata fue su sorpresa al ver que, con el correr del tiempo, el dinero en su cuenta incrementó hasta más de 4 millones de pesos. En ese momento, el hombre quebró en llanto e hizo emocionar a Guido Kaczka. "¿Sabés qué pasa? Vos redescubriste lo que somos nosotros. Yo soy de Bahía Blanca, y yo sé los que ayudaron a Bahía. Toda la Argentina. El argentino es lo más grande que hay, hermano. Somos buenos, somos más los buenos que los malos. No nos dejemos quitar lo que es nuestro. El tango no es por gusto. El tango es nuestro. Si ustedes no aman el tango, nos puede invadir Inglaterra y todos van a aplaudir", sentenció el artista.