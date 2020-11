La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dio una contundente respuesta ante la conductora de Todo Noticias, Lorena Maciel, quien le preguntó "desde el sentido común" si era cierto que la vacuna de Oxford fuera más segura que la rusa.

"Le hago una pregunta desde el llano, porque estoy escuchando terminologías técnicas de mi compañero como suyas, disculpe mi ignorancia. Le voy a hablar desde el sentido común que escucho en muchas personas. ¿Por qué yo siento que la vacuna rusa es menos confiable que la de Oxford? Si a mí me dan a elegir me pongo la de Oxford, porque la rusa no me da confianza. ¿Estoy equivocada?", preguntó Maciel.

Vizzotti dio una respuesta contundente: "Te pasa eso, porque lo escuchás en todos los medios y por eso nuestra responsabilidad es salir a explicar que todas las vacunas están en fase tres de investigación. La respuesta no la van a poder dar más que los resultados de la fase tres y las entidades regulatorias".

Cuándo estará disponible la vacuna en la Argentina

El secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, dio detalles del programa de vacunación contra el coronavirus en la Argentina y adelantó que podría comenzar en un mes. En una entrevista con El Destape Radio contó que ya comenzaron a pensar la logística para poder realizar la vacunación masiva.

"Pretendemos que el tiempo que pase desde que llega la vacuna hasta que se haga la vacunación sea en el plazo de un mes en todo el territorio nacional", afirmó Medina y alertó que algunas vacunas tienen dos dosis.

"Queremos hacer la vacunación lo más rápido posible, en la medida que vayan llegando ir distribuyendo y tener todo preparado en todo el territorio nacional", sostuvo Medina en una entrevista con El Destape Radio. El funcionario explicó que se necesitará logística para el traslado, el almacenamiento y el resguardo.

Medina contó que se necesitarán miles de vacunadores, jeringas y también agujas. "Creemos que van a ser los estudiantes universitarios quienes se van a sumar a la vacunación", explicó el funcionario, que además alertó que tienen que evitar que las personas se contagien en las filas de espera para colocársela.