Tras la filtración de un documento donde se especifican 12 casos con efectos adversos, algo que suele ocurrir en los estudios sobre vacunas, el periodismo macrista salió al ataque de la vacuna Sputnik V. Entre ellos, Ernesto Tenembaum, que se comunicó con la directora de la Evaluación de Medicamentos de la ANMAT, Agustina Bisio, para lanzar sus dudas y críticas al organismo. Sin embargo, no salió como esperaba y la especialista terminó por desarticular la campaña montada por el conductor.

Desde la ANMAT dejaron en claro que ninguno de los efectos adversos están relacionados con la vacuna

"Antes que nada seria bueno que supiéramos que todo procedimiento de investigación o acto médico puede llevar la ocurrencia de un efecto adverso. Que se produzca algún signo no favorable que habrá que demostrar si está relacionado o no con el producto en cuestión. Nosotros vimos que había eventos adversos por lo cual los enumeramos, pero en todos se expresa que no están relacionados con la vacuna. Nuestro deber era mencionarlos para la transparencia del informe", expresó la médica, para aclarar los casos de los que habla el documento.

Además, especificó que esos casos no se detallaron "porque, en el número, no es significativo. La ocurrencia no llega al 1%. Es 0,01 y 0,02 en los mayores de 60. Por lo tanto, no queremos generar alerta porque son parte de lo esperado. Incluso, menos de lo esperado".

Tenembaum lanzó que una persona entre mil que presente efectos adversos le parecía un número significativo (N. de R. en realidad, el 0,01% es uno entre 10 mil) para la cantidad de vacunas que serán repartidas en el territorio argentino. "Es una posibilidad de ocurrencia, no la posibilidad absoluta de ocurrencia. Esto pasa en todos los medicamentos", respondió Bisio.

Insólito pedido a la ANMAT

Al ver que su estrategia de arremeter por los casos revelados en el documento falló, el periodista incurrió en los documentos provenientes de Rusia sobre los análisis de la vacuna: "Cómo se chequea, porque viene un documento de Rusia, viene al Ministerio de Salud, se lo llevan a ustedes, cómo saben si lo que dice el documento refleja lo que pasó en la realidad".

"Todos los documentos que llegan a la ANMAT tienen carácter de declaración jurada", contestó la especialista, a lo que el conductor volvió a poner en duda la palabra del gobierno ruso y volvió a consultar si se le cree al que produce el documento. "Es una forma de decirlo, la declaración jurada tiene esa característica. Dar fe a través de lo que el otro te trae", tuvo que aclarar.

Para finalizar la entrevista, Bisio dio una palabra a los argentinos que escuchaban la entrevista: "Tenemos que ser un poco más confiados en lo que las instituciones, llevamos muchos años haciendo este tipo de evaluaciones. Tengan confianza porque nosotros estamos para cuidarlos".

Aun así, Tenembaun quiso tener la palabra final e interrumpió: "Lo único que le digo que si la información sería más pública ayudaría a la confianza".