El truco de las maquilladoras: "A partir de los 50, así conviene pintarse bien los labios si tienes arruguitas alrededor".

Con el paso de los años, maquillarse los labios correctamente puede ser complicado si no conocés las técnicas de maquillaje adecuadas. Las líneas verticales que aparecen alrededor de la boca pueden hacer que el contorno pierda definición y que el labial se termine desplazando hacia los surcos. Como resultado, el color se desdibuja y la boca puede perder definición.

{{{htmlAmp}}}

Sin embargo, eso no significa tener que renunciar a los labiales que más nos gustan. El truco de las maquilladoras para pintar bien los labios a partir de los 50 cuando hay arruguitas alrededor consiste en utilizar un perfilador invisible de cera antes de aplicar el color. La maquilladora profesional Jess Aguirre explica en CLARA que este sencillo paso permite crear una barrera alrededor de la boca para evitar que el pigmento se desplace: "Para pintar bien los labios si tienes arruguitas alrededor a partir de los 50, el paso imprescindible para impedir que el labial se escape es la aplicación de un perfilador invisible de cera".

Cómo maquillarse los labios a partir de los 50 años, según maquilladoras expertas.

Las líneas que aparecen alrededor de los labios son consecuencia, entre otros factores, de la pérdida progresiva de colágeno, elastina y firmeza que se produce con la edad. A medida que se hacen más visibles, el labial puede encontrar en estos pequeños surcos un lugar por el que desplazarse, haciendo que el contorno se vea menos definido.

Cómo maquillarse los labios a los +50: el delineador invisible que evita que el labial se desplace

Según Jess Aguirre, el delineador transparente o del tono exacto de los labios funciona como una especie de frontera alrededor de la boca. Su objetivo es impedir que el labial se desborde hacia las líneas de expresión. Para usarlo correctamente, hay que marcar el contorno de los labios e insistir especialmente en las pequeñas arrugas que rodean el labio superior e inferior.

La textura de cera ayuda a rellenar ligeramente los surcos y crea una barrera que dificulta que el pigmento se filtre. Después se puede utilizar un delineador convencional para definir la forma de la boca. En este caso, Aguirre recomienda optar por lápices waterproof y evitar aquellos demasiado cremosos, ya que pueden desplazarse con mayor facilidad. Definir bien el arco de Cupido también ayuda a recuperar visualmente la estructura del labio cuando el contorno perdió definición con el paso del tiempo.

Cómo maquillarse los labios a partir de los 50 años, según maquilladoras expertas.

Antes del delineador, prepará bien los labios

Para que el resultado sea uniforme, el maquillaje empieza antes de aplicar el color. La experta recomienda limpiar bien la zona y nutrir los labios con un bálsamo o una mascarilla labial. También se puede realizar una exfoliación suave para retirar las pieles muertas y conseguir una superficie más lisa. Después, es importante retirar el exceso de bálsamo antes de comenzar a maquillar para que los productos posteriores se adhieran correctamente.

Otro recurso que puede ayudar es utilizar una prebase alisadora alrededor del contorno. Los primers con siliconas pueden rellenar temporalmente algunas irregularidades y suavizar la textura de la piel, creando una superficie más uniforme.

Qué textura de labial elegir después de los 50

Aunque pueda parecer que un labial mate es la mejor opción para evitar que el color se mueva, la maquilladora recomienda no abusar de las fórmulas extremadamente mates. "Los mates extremos" pueden resecar los labios y hacer que las líneas y pequeñas grietas resulten todavía más visibles. En su lugar, Aguirre aconseja apostar por texturas cremosas, satinadas e hidratantes, que aportan una apariencia más jugosa y confortable.

Cómo maquillarse los labios a partir de los 50 años, según maquilladoras expertas.

Los productos con ingredientes hidratantes, como el ácido hialurónico, pueden aportar además un efecto visual de mayor suavidad. La elección del tono tampoco tiene por qué limitarse por la edad. Como explica la maquilladora, "los colores no son una limitación si el labio tiene la preparación previa y se perfila para evitar que el producto se mueva".