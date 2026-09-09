Maquilladores coinciden: "Maquillarse los ojos así a los 50 años abre la mirada y hace el ojo más grande"

El maquillaje de ojos puede cambiar por completo la expresión del rostro. Sin embargo, algunos trucos que funcionan a determinadas edades pueden no resultar igual de favorecedores con el paso de los años. A partir de los 50, varios maquilladores coinciden en que hay un truco sencillo para conseguir una mirada más abierta.

{{{htmlAmp}}}

Se trata de reemplazar el lápiz negro en la línea de agua inferior por tonos más luminosos, como el beige o el nude. La maquilladora Susana Marín recomienda este cambio para potenciar visualmente el tamaño del ojo. Según explicó en CLARA, utilizar un lápiz beige en esta zona "abre la mirada y hace el ojo más grande". Esto se debe en parte a que los tonos claros aportan luminosidad y no crean el mismo contraste intenso que puede generar un delineador negro alrededor del ojo.

Cómo maquillarse los ojos a partir de los 50 años.

Por qué el lápiz negro puede endurecer la mirada

El delineador negro continúa siendo uno de los productos más utilizados para intensificar los ojos. Puede aportar profundidad y dramatismo, especialmente en maquillajes de noche, pero aplicado en determinadas zonas puede producir el efecto contrario al que se busca si el objetivo es abrir la mirada. La maquilladora Bárbara Martos advierte que "si no se aplica de forma sutil, el lápiz negro en la línea de agua puede hacer que parezcas más mayor".

Esto ocurre porque un trazo oscuro en la línea de agua inferior puede cerrar visualmente el ojo y hacer que parezca más pequeño, especialmente cuando el párpado perdió firmeza o presenta una apariencia más encapotada. Inma Novillo, maquilladora profesional y responsable de marketing de You Are The Princess, también se muestra partidaria de evitar este gesto en determinadas ocasiones: "Si tuviera 60 años, nunca me maquillaría la línea de agua de abajo del ojo. Hace que te sumes años de forma innecesaria, endureciendo la mirada y restando frescura".

El truco para abrir la mirada a partir de los 50

La alternativa que recomiendan los expertos es utilizar un lápiz en tonos beige o nude en la línea de agua inferior. Estos colores aportan luz y pueden hacer que el ojo parezca visualmente más abierto. La maquilladora profesional María Arteaga lo resume así: "Aplica beige en la línea de agua porque los tonos luminosos nos siguen ayudando a que parezca menos hundido".

El beige suele integrarse de forma natural con el tono de la piel y de la zona interior del ojo. Por su parte, el nude permite conseguir un resultado más discreto que un lápiz blanco y puede ayudar a neutralizar visualmente el enrojecimiento. De esta forma, el maquillaje aporta luminosidad sin crear un contraste demasiado marcado y consigue que la expresión parezca más fresca y descansada.

Cómo maquillarse los ojos a partir de los 50 años.

El delineado y las pestañas también pueden cambiar la expresión

Además del color elegido, la dirección del delineado puede influir en la percepción de la forma del ojo. En el caso de los párpados encapotados o con líneas de expresión, llevar el trazo hacia la sien puede ayudar a elevar visualmente la mirada. Según explica Cristina Lobato, de esta manera "vamos a ganar apertura en la mirada".

Las pestañas también tienen un papel importante en este efecto. María Arteaga recomienda darles protagonismo porque, como señala, "las pestañas, por supuesto, trabajadas con mucho amor porque son el centro de todo el look". Rizarlas y aplicar la máscara especialmente en las pestañas exteriores puede ayudar a dirigir visualmente la mirada hacia arriba y hacia afuera.