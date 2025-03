¿Cuál es el gesto que los colectiveros ignoran y no paran cuando se lo solicita?

Qué gesto no le gusta a los colectiveros

La relación de los pasajeros con los colectiveros puede ser bastante compleja y mucho más cuando no se conocen algunas normas en lo que respecta a solicitar la parada. Hay un gesto muy particular que los conductores se encuentran en la obligación de ignorar y si lo respetan es porque solo se trató de su buena voluntad, y debe agradecerse.

Al recorrer la Ciudad de Buenos Aires, es posible divisar que las paradas de las distintas líneas de colectivos se encuentra repartidas en varios puntos. Algunas forman parte del Metrobus, otras en esquinas o las viejas que quedaron pegadas a algún tronco de un árbol. Aunque todas cuentan con un detalle que es necesario respetar.

"La risa que me da cada vez que me cruzo esta parada del 152. Una humildad", expresó __Florentino, como figura su usuario de (Ex Twitter). La imagen expone que la línea de transporte improvisó una posta con un caño de metal, elementos de un rueda que no servía y un cartel señalando que el colectivo se detiene en esa parte de Plaza San Martín.

Las paradas, sin importar cómo sean o dónde se encuentran, son los únicos lugares que los colectiveros tienen permitido detener su marcha para que se produzca el descenso y ascenso de pasajeros. Cualquier otro lugar solicitado por los usuarios no es válido, y la persona que conduce puede tomar la decisión de no frenar. Uno de los motivos es por seguridad, debido a que podría provocar accidentes que pongan en riesgo la integridad de la unidad o de los peatones.

Además, se debe considerar que la organización del tránsito en la Ciudad tiene establecido cuáles son los puntos en parques, calles y avenidas en donde se pueden detener o no los colectivos. Si uno frena en un lugar no permitido o que no se encuentra señalizado puede generar un congestionamiento que despertará largas filas de automóviles esperando su turno para poder avanzar.

¿Cómo validar la carga de la SUBE en el colectivo?

Al permitir que se puede recargar el saldo de la SUBE por medio de las billeteras digitales, las personas cuentan con la seguridad de que no se quedarán sin poder realizar ese viaje que tanto necesitan. Aunque no todos disponen de celulares con conectividad NFC que permite acreditar el dinero que se acaba de cargar. Es por ello que se agregó un nuevo sistema en los colectivos.

Antes de abonar el pasaje, se le debe indicar al chofer que se necesita que el lector permita acreditar la carga que tiene la tarjeta SUBE. Es necesario apoyar el plástico de manera inmediata porque si no lo registra, va a ser necesario repetir el proceso y esto provocará demora para que los demás pasajeros puedan ingresar a la unidad. Una vez habilitado el dinero, se procederá a pagar el boleto.