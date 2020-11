El periodista ultramacrista Diego Poggi cumple años y lo quiso celebrar con sus compañeros de TN al terminar el noticiero de la mañana. En tono humorístico, el conductor Sergio Lapegüe subió un video con sus colegas bailando una canción de cumbia y generó las burlas y el repudio de muchos usuarios en las redes sociales.

En el video puede verse al conductor junto al cumpleañero y todos los integrantes del noticiero bailando la canción "Nunca me faltes", de Antonio Ríos. Adelante y centrado, Diego Poggi dirigió la coreografía junto a Lapegüe y Roxy. Atrás, como queriendo esconderse de las cámaras, Adrián Ventura y Marcelo Bonelli intentaron, sin éxito, acompañarlos.

Esto generó las propias burlas del conductor, quien escribió en el video: "Festejando el cumpleaños de Diego Poggi el equipo de Tempraneros lo hace como mejor lo siente: con una sonrisa! Miren la onda y el baile de Marcelo Bonelli y Adrián Ventura, genios. Vamos que se viene el finde largo".

Las respuestas de los usuarios no tardaron en llegar, quienes resaltaron la poca seriedad de los periodistas (y no solamente por el baile): "y si informan y dejan la payasada para otros!? es un canal de noticias, creo", escribió un seguidor. Poggi no esquivó la crítica y respondió filoso: "no seas pelotudo por favor".

"Es el bailando de Tinelli. Creen que son cool , pero la gente los ve como payasada. La respuesta de ellos a estos comentarios : “ nos chupa un huevo “ respuesta berreta y falta de argumentos. En fin", respondió otro usuario.

Pablo Moyano estalló contra TN

Desde la Cámara de Diputados, el oficialismo buscará aprobar este martes el proyecto de impuesto a las Grandes Fortunas con el fin de recaudar más de 300 mil millones de pesos con objetivos productivos y sanitarios en una época complicada de crisis a causa de la pandemia por COVID-19 y la fuerte deuda del gobierno anterior. Por esa razón, los trabajadores salieron a la calle y quienes se hicieron presentes fueron, entre otros, Camioneros. Con Pablo Moyano a la cabeza.

Allí, frente a los medios de comunicación, el dirigente político, hijo de Hugo, disparó fuertemente contra Todo Noticias (TN) por sus fuertes críticas contra las manifestaciones a favor de los trabajadores: "Hoy escuchaba a tres periodistas de TN preocupados y preguntándose si era necesaria esta marcha. Sí señor periodista Alfano, era necesaria esta marcha. Hoy tiene que salir el proyecto que ustedes no quieren que salga, que es el pago del impuesto a las grandes fortunas. Eran tres los que estaba criticando la marcha de Camioneros... Pero bueno. Nosotros somos así y defendemos a los laburantes".