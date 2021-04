En un contexto más que complejo de la pandemia por COVID-19, donde el porcentaje de ocupación de camas de terapia se acerca al 100% y los contagios superan los 25 mil en cada día, la oposición y los grandes medios de comunicación continúan poniendo trabas a las restricciones propuestas por el presidente Alberto Fernández para evitar la circulación del virus en el AMBA. Frente a esto, el director del Hospital Evita de Lanús, Javier Maroni, cruzó fuertemente a los periodistas de TN y a funcionarios de la Ciudad por su actitud frente a la enfermedad que continúa haciendo estragos en el mundo.

En diálogo con "Una vuelta más", por Todo Noticias (TN), el médico mostró su preocupación por el aumento sostenido de contagios, internaciones y fallecimientos. Por eso, sobre este tema, dejó en claro: "En la medida en que nosotros no logremos bajar la circulación viral, a través del descenso en la circulación de las personas, nuestro sistema de salud va al colapso. En el hospital hay un total de 303 camas, el 92% está ocupada y el 90% de UTI también". Mientras que agregó: "Ha ingresado mucha gente joven y estamos viendo un cambio notable en el status clínicos de esos pacientes, de moderado a leve, se complican y necesitan pasar a terapia. Hemos habilitado ingresar a pacientes adultos a la terapia intensiva pediátrica, donde hay 12 camas en la actualidad".

Analizando la actualidad de la situación pandémica, Maroni expresó que como la mayor parte de la población que supera los 60 años ya se encuentra vacunada, los pacientes con más contagios oscilan entre los 30 y 50 años. "En parte tiene que ver con las nuevas cepas, la neumonía bilateral es mucho más robusta y fuerte. Creemos que tiene que ver con las variantes del virus original. El 75% de la cepa que se encontraba en La Plata es Manaos, 9 veces más contagiosa. Le tenemos mucho respeto a todas, en especial a la Sudafricana que no está en nuestro país", manifestó.

Si bien informó que todos los trabajadores del Hospital Evita están vacunados, contó que perdieron a tres compañeros desde el inicio de la pandemia. Por eso, no dudó en cruzar fuertemente a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, frente a su postura sobre las clases presenciales: "Hace un ratito escuchaba a la ministra Acuña, el dilema no es educación sí o educación no en este momento, créanme. El dilema es sistema de salud colapsado o sistema de salud no colapsado. En nuestro país fallecen casi 300 personas por día, una Guerra de Malvinas perdida cada 48 hs".

Maroni aprovechó la visibilidad para dejar un mensaje, no solo a la sociedad sino a la clase política y a los medios masivos: "Llamamos a la reflexión sensata a todos. A nuestra sociedad, a nuestra comunidad, a los comunicadores. Cuando escuchamos hablar al líder de la oposición, Mauricio Macri, y decir que 'van a morir los que tienen que morir', es inaceptable para nosotros. Debemos trabajar y luchar hasta el último día de nuestras vidas". Insólitamente, tras esas declaraciones y los duros números, el conductor Nicolás Wiñazki, acotó: "La frase esa de Macri, la dijo Alberto Fernández. Solamente para aclarar... El propio expresidente la desmintió, no es para defenderlo".

Ignorando esto último, el médico contó que cuando asumieron la dirección, en marzo pasado, solo había cuatro camas de terapia. "Hoy tenemos 14. Y de esas 14, 12 están ocupadas. No importa qué es Covid y qué no. Pensar en el colapso es no poder ingresar a gente con infartos, cáncer, pacientes politraumatizados", manifestó. Mientras que volvió a remarcar: "Necesitamos que la comunidad y los comunicadores tomen conciencia, es necesario. Cuando uno ve la televisión y ve que sugieren el consumo de dióxido de cloro o ve que dicen que nadie les va a decir si pueden salir o no de sus casas... Créanme que sentimos un dolor en el alma. A seguir informando, con la verdad y a seguir estableciendo conciencia social".