Cómo es la pickup eléctrica de Tesla que llegó a la Argentina.

Tesla no teme en sumarse a las novedades del mercado argentino y, hace algunas semanas, trajo a la Argentina un ejemplar de la Cybertruck, el primer ejemplar de esta exótica pickup eléctrica, de la marca del multimillonario Elon Musk, que está en el país, aunque no a la venta.

Vale mencionar que Tesla no se vende oficialmente en la Argentina, al menos por ahora. De hecho, solo se encuentra presente en dos países de Latinoamérica, como lo son México y Chile. Conocé acá todos los detalles de este modelo.

Cómo es la Tesla Cybertruck que llegó a la Argentina

La Tesla Cybertruck tiene un diseño muy por fuera de lo normal en cuanto a este tipo de rodados. Está formado por ángulos y triángulos que no se ven en otro vehículo, y hasta parece de otro planeta. Tiene una carrocería de acero inoxidable, con vidrios absolutamente planos y unos neumáticos con diseño todoterreno: también cuenta con suspensión neumática y grandes ruedas off-road.

En cuanto a la mecánica, cuenta con dos motores -uno en cada eje- que le dan tracción integral, más de 600 caballos de fuerza, aceleración de 0 a 100 km/h en 4,3 segundos y una autonomía de hasta 547 km.

El detalle particular de este rodado está en su volante. Es que, al no tener conexión mecánica, se mueve con impulsos eléctricos y, por ejemplo, no hay que girar una vuelta completa de volante para llegar al límite.

El Tesla Cybertruck cuenta con Autopilot, un sistema de conducción autónoma de la marca: logra moverse a velocidades normales, no más lento de lo habitual, e incluso logra meterse en calles de estacionamientos.

Finalmente, a la hora de hablar de precios, en Estados Unidos se ofrece para el modelo básico -que todavía no fue lanzado- unos 60.990 dólares. Para la intermedia (tracción integral, dos motores y 600 CV), 82.000 dólares; y para la versión full -llamada "Cyberbeast" (tracción integral, dos motores y 857 CV), 101.000 dólares.

Esta es la Tesla Cybertruck.

¿Chau Tesla Cybertruck? La réplica pakistaní que cuesta sólo U$D 11.000

Un par de ingenieros de Pakistán sorprendieron al mundo con una réplica del icónico Tesla Cybertruck de Elon Musk pero a un costo mucho menor. Fabricado por tan solo 11.000 dólares, el vehículo se volvió viral en las redes sociales, atrayendo tanto admiración como comentarios divertidos sobre su diseño único.

Wali Muhammed y Saad, los creadores de esta réplica, utilizaron como base un todoterreno común. A partir de allí, adaptaron la estética futurista y angular del Cybertruck, respetando los detalles más característicos, como los faros LED. Conocé acá sus principales características.