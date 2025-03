Las 5 prendas que serán tendencia este otoño 2025 en Argentina.

La Semana de la Moda en París dejó claro qué será lo más destacado en la moda mundial para la temporada otoño/invierno 2025-2026, y Argentina no se quedará atrás. A continuación, te contamos las cinco tendencias clave que marcarán el estilo de la próxima estación en el país.

Espíritu Bohemio

Este otoño, las propuestas de moda adoptarán una actitud bohemia que será imposible ignorar. A pesar de que los trajes de chaqueta y pantalón, así como los vestidos de falda en tonos grises y negros, seguirán siendo esenciales, la novedad estará en la incorporación de prendas con encajes, detalles exquisitos y una fuerte influencia femenina.

Color Block

El color block dominará las calles argentinas este otoño, con combinaciones audaces y atrevidas. Se mezclarán colores como el rosa con el camel, el amarillo con el verde, y otras combinaciones igualmente inusuales, llegarán con fuerza a las tiendas. Esta tendencia se destacará por su versatilidad y por su capacidad para romper con lo convencional, llevando los colores brillantes y contrastantes a nuevas alturas en el armario de los argentinos.

Estilo Retro

El regreso de la moda retro será una de las tendencias más destacadas. Buenos Aires y otras ciudades argentinas adoptarán los pantalones de estilo setentero, los broches vintage, los sombreros exóticos y los tops de cuero que dominaron las pasarelas. La moda inspirada en las décadas pasadas, con toques de encaje, blusas de satén y elegantes bolsos, se convertirá en un punto de referencia para quienes busquen un look nostálgico pero sofisticado. Esta tendencia evocará el glamour clásico con una actitud moderna.

El estilo "desarreglado"

El estilo “sin esfuerzo” será esencial en este otoño. El "nonchalance" francés o la "sprezzatura" italiana se instalarán en el día a día de los argentinos, con looks que parecen desarreglados pero cuidadosamente pensados. El truco será combinar prendas simples con un toque de desorden que las haga parecer relajadas, pero sin perder la sofisticación que caracteriza la temporada.

Glamour serio

En contraste con las tendencias más relajadas y bohemias, el glamour sereno y sofisticado traerá consigo trajes de pantalón y camisas de corte masculino, además de conjuntos en negro que encarnan la atemporalidad. Estos looks, con su minimalismo y toque sobrio, serán la opción perfecta para aquellos que busquen una estética más clásica pero igualmente moderna.

Las camperas no van más: cuál es la prenda que será tendencia en otoño - invierno 2025 en Argentina

Es sabido que las modas varían mucho a lo largo del tiempo y que lo que hace dos años era tendencia hoy puede ser visto como algo extraño de usar; y al mismo tiempo esa misma prenda puede volver a ser un trend el próximo año. De ese modo, se conoció qué abrigo llegó al mercado esta vez para reemplazar a las camperas en la temporada de otoño-invierno 2025.

Las temperaturas bajaron en los últimos días y se espera que en las próximas semanas esa realidad se incremente, por la llegada del otoño. De esa manera, aquellas prendas de vestir más ligeras y finas comienzan a quedar en las partes traseras de los placards, mientras que los abrigos van llegando a los estantes más a mano.

Este año quedará atrás la moda del tiro bajo que tuvo auge recientemente en medio de una onda a los 2000, con la llegada de vuelta de los pantalones tiro alto, que aportan elegancia y hacen más esbeltas a las personas. En consonancia con eso, los buzos oversize también perderán protagonismo por un una pieza más sofisticada: los sweaters de lana con cuello alto. Se trata de prendas que, además de ser súper abrigadas, son combinables con muchos tipos de pantalones y calzados de otoño-invierno.

Otra prenda que será una de las vedettes de la temporada de otoño-invierno 2025 es el blazer: la vuelta de la elegancia a la moda es un hecho. Los colores de estos artículos que más auge tendrán son los beige y grises, que combinan a la perfección con pantalones de jean y unas botas simples.

Prendas clásicas y elegantes para este otoño 2025

1. Gabardina beige

Las gabardinas son un clásico que no pasan de moda nunca. Son también conocidos como piloto de lluvia, ya que suelen ser prendas ligeras, ideales para esos días de humedad o lluvia. Vienen en tono beige o gris, hasta debajo de las rodillas, con un lazo en la cintura para acentuar las curvas. Son muy femeninos, atemporales y muy combinables con cualquier cosa que te pongas.

2. Tapado de pana oversize

Los tapados de pana son un must de esta temporada otoñal. Son muy abrigados y en general llegan hasta la altura de la pantorrilla o hasta los tobillos. Un buen tapado levanta cualquier look. Si no tenés ninguno, se aconseja que vayas a lo seguro: uno negro o beige. El negro nunca falla, pero los tonos tierra y beige también son un clásico que estará muy presente esta temporada.

3. Pantalón sastrero con mocasines negros

Los pantalones sastreros nunca pasan de moda. Son muy livianos, perfectos para media estación, y combinables con cualquier prenda que se te ocurra. De igual manera, los mocasines son un clásico que no pasan de moda y que estuvieron muy presentes estos últimos años. Los pantalones sastreros pueden ser negros, blancos y beige. Se aconseja que tengas uno de cada color para hacer combinaciones asertivas. Lo ideal es que no sean tan largos, para que se te luzcan los zapatos.