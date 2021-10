Zaira Nara sobre la decisión de Wanda de perdonar a Icardi: "Es puro cuento"

Zaira Nara, hermana de Wanda Nara, se expresó sobre la reconciliación entre la empresaria y Mauro Icardi, tras el escándalo con 'La China' Suárez.

Zaira Nara se manifestó sobre la decisión de su hermana, Wanda Nara, de perdonar a Mauro Icardi por haberle sido infiel con ‘La China’ Suárez. Hoy, lunes 25 de octubre, la empresaria publicó una carta dando explicaciones públicas por primera vez. En el texto, contó que estuvieron a punto de divorciarse pero que, finalmente, decidió perdonarlo.

Zaira le comentó el posteo a Wanda y le puso: “Con vos a donde sea”, entre dos emojis de corazones rojos. Minutos después, compartió la publicación en sus historias de Instagram y escribió: “El amor siempre triunfa… lo demás es puro cuento”. Este gesto de la conductora llegó justo cuando la periodista de Intrusos, Evelyn Von Brocke, reveló que la familia de Wanda no está conforme con su decisión y que le aconsejaron que tomara distancia por un tiempo, para pensar si valía la pena perdonarlo.

Historia de Instagram publicada por Zaira Nara.

“La familia no está para nada de acuerdo con respecto a que Wanda vuelva. Quiere realmente que se tome una distancia, no un divorcio. ‘Tomate una distancia, nena. Vean cada uno qué siente’”, relató. Además, agregó un detalle crucial: que ‘La China’ se vio personalmente con Icardi en París. “Wanda tiene mucha más información de la que creemos. No es que Wanda miró el celular, ya está y se quedó con esa información, sino que ella ya presentía algo desde hacía tiempo”, explicó. “Wanda tiene cosas sobre la foto que nosotros mostramos de que la China estuvo en el estadio del PSG”.

Rodrigo Lussich soltó: “Nosotros sabemos que fue presencial. Fue un cuerno presencial el de la China y Mauro, por si quedan dudas. En los protocolos de covid se llama cuerno presencial. Porque hay cuerno presencial y cuerno virtual”, empezó el periodista. “Hay toda una discusión de fondo sobre si el sexting es cuerno, desde cuando se considera engaño. Si desde el like, la llamita, si comentar, si encontrarte a través de webcams, o por una aplicación. Bueno, lo que hicieron estos chicos se llama cuerno presencial, porque ella fue a París”, cerró.

La carta de Wanda Nara a Mauro Icardi anunciando su reconciliación

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”, comenzó Wanda.

“Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”, continuó.

“Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi”.