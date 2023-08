Zaira Nara confesó una de las decisiones más importantes que tuvo que tomar: "Tus médicos"

Zaira Nara contó una historia familiar desconocida en la que tuvo que tomar una importante decisión. La revelación de la conductora sobre lo que le pasó en San Martín de los Andes.

Zaira Nara expuso una historia familiar que pocos sabían en una entrevista reciente donde habló de su actualidad laboral y personal. La conductora, que también está pendiente de la salud de su hermana Wanda Nara, se acordó de una situación ocurrida años atrás en San Martín de los Andes donde tuvo que tomar una drástica decisión.

En diálogo con Poco Correctos, el ciclo conducido por Leandro "El Chino" Leunis y Joaquín "El Pollo" Álvarez en El Trece, Zaira Nara contó cómo está transitando su 2023. Allí destacó que sus prioridades son sus hijos y su trabajo, alejada del amor tras haberse separado del polista Facundo Pieres.

"Tuve un año difícil el año pasado atravesando una separación con todo lo que implica, con hijos chiquitos. En este momento de mi vida siento que yo estoy más fuerte. Antes me agarraba de ciertas cosas y ahora siento que estoy en un momento que pude resolver un montón de situaciones y estoy bien conmigo misma", expresó Zaira al respecto. En medio de idas y vueltas con los conductores sobre su vida laboral y privada, la hermana de Wanda contó una historia familiar que se remonta a hace algunos años en la localidad neuquina de San Martín de los Andes.

Se trata del nacimiento de su hijo Viggo en la ciudad ubicada al sur del país, hecho que destacó porque siempre se adapta al plan de la otra persona en un vínculo amoroso. "Mi ex trabajaba en San Martín de los Andes y yo lejos de decirle 'no, te venís para acá porque lo voy a tener en mi clínica con mi obstetra con la que tuve mi primera hija', fue como, 'no te hagas problema'. Un montón de mis amigas me decían 'qué necesidad de irte a parir a otro lugar'. Bueno... soy muy de resolver y no hacer problema. Ahora me pasa que me acompaño a mí misma", reveló.

Paula Chaves sorprendió al revelar la verdad de su alejamiento de Zaira Nara: "Nunca más"

Paula Chaves habló de nuevo sobre su vínculo con Zaira Nara y fue más tajante que nunca al respecto, cansada de las especulaciones. La madre de los hijos de Pedro Alfonso dio a conocer la verdad de su vínculo con la hermana menor de Wanda Nara después de los rumores de alejamiento por el noviazgo de la conductora con Facundo Pieres, ex de Chaves.

La exparticipante de Bailando por un sueño respondió a varias de las consultas de sus millones de seguidores en sus historias de Instagram y una de ellas fue direccionada a su relación con Nara. Las conductoras de TV ha sido mejores amigas durante años y, de hecho, Zaira es madrina de Filipa, la hija menor de Chaves y Pedro Alfonso.

"¿Nunca más hablaron con Zaira? ¿Es la madrina de Fili?", preguntó un seguidor de la exconductora de ciclos como Este es el show y Bake Off Argentina. "La vida misma. Las relaciones cambian y ningún título debe atarte a ninguna persona. Está todo bien. Pero nuestros caminos no están más en la misma sintonía", sentenció sin tapujos la modelo y así puso fin a los rumores que indicaban una posible reconciliación entre las amigas.