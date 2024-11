Yuyito González rompió el protocolo y dio detalles del encuentro de Milei y Meloni: "Aprender"

Los detalles de la cena entre Javier Milei y Giorgia Meloni.

La primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, arribó al país este martes y si bien durante la jornada de este miércoles la mandataria llevará adelante su agenda formal, ya compartió una cena con el presidente Javier Milei y su pareja, Amalia "Yuyito" González.

Fue la propia "Yuyito" quién reveló detalles del encuentro que mantuvieron los tres en la Quinta de Olivos, en su programa Empezar el Día, que se trasmite por el canal de cable Ciudad Magazine.

"Les quiero contar algo sobre lo que no les puedo contar nada. Como estuvo anunciado, fue la cena con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en Olivos. No puedo decir más que eso. Me estuvieron preguntando, pero no puedo decir nada, voy aprendiendo lo que es el protocolo. No es que decís ‘voy a la casa de mi amiga’ y después contás. No, nada, otro formato. No hay foto, no hay comentario, no hay nada", comenzó Yuyito González en el arranque de su programa.

Sin embargo pese a estas aclaraciones, la pareja de Javier Milei dio algunos detalles del encuentro: "Fue verdaderamente una noche preciosa, una mujer tremenda, tremenda, la verdad que me encanta, me encanta ella".

"Lo pasamos muy bien y yo agradecida a Dios por las experiencias que me permite en esta etapa de la vida. Vivir, conocer, aprender. No se termina nunca de aprender. Si vos tenés ganas de aprender, superarte y conectarte con cosas positivas, estimulantes, es maravilloso, es hermoso", sumó Yuyito González en relación a la cena en la Quinta de Olivos con la mandataria italiana Giorgia Meloni.

Yuyito González reveló que no puede hablar del encuentro de Milei y Meloni

La novia de Javier Milei recordó que no podía contar al aire detalles del encuentro: "Hasta ahí, nada más puedo". De todas maneras hizo referencia al look que eligió para la cena. "Me puse un traje de Claudio Cosano divino, todo de jean. Lo que pasa es que ya lo usé en el programa. Mucha gente me elogió el traje de Cosano, uno de jean con unos apliques de flores muy elegante, muy entallado, unos botones dorados espectaculares, combinado azul con celeste, un corte abajo divino, con un cinturón espectacular. Pespunte, solapita en los bolsillos. Muy elogiado tu traje, Claudio, y yo orgullosa de decir que es tuyo, que es tu diseño", aseguró.

Para cerrar con el tema, Yuyito González contó que tiene a la tarde otro evento con el presidente: "Creo que me voy a volver a poner un traje de Claudio Cosano. Ese mañana lo traigo al programa. Un traje negro espectacular de pollera tubo a la rodilla con un saco que no sabés lo que es, me queda pintado, divino".