Claudio Cosano reveló lo que nadie sabía de Mirtha Legrand: "Una vez"

La divertida anécdota de Cosano con Mirtha Legrand.

El reconocido diseñador de moda Claudio Cosano sorprendió a todos al contar un particular episodio que "casi le cuesta la vida" y que involucra a la histórica conductora de El Trece Mirtha Legrand. El relato surgió en el programa La Jaula de la Moda que se trasmite por Ciudad Magazine donde el experto en tendencias reveló que la Chiqui casi lo mata de forma involuntaria después de una espontanea reacción.

Claudio Cosano se refirió a los vestidos que confeccionó para Mirtha Legrand y confesó que las medidas "se toman en el corte" y que son algo "secreto". Tras esto, contó una divertida anécdota.

"Una vez, tomándole medidas a la Chiqui, las dije en voz alta. Casi me ahorca, me dijo: ‘¡No, no las quiero saber!’, y de ahí aprendí", relató con gracia la anécdota con la conductora de La Noche de Mirtha.

Manuel Adorni fue a lo de Mirtha Legrand y derrumbó el rating que le había dejado Coco

Luego de una excelente tarde de rating con la emisión de Coco, la película de Disney inspirada en el Día de Muertos, los números sufrieron una fuerte caída hacia la noche. Esto se dio, precisamente, en el marco de la visita de Manuel Adorni a la mesa de Mirtha Legrand.

El vocero presidencial fue el invitado a La Noche de Mirtha, emblemático ciclo de entrevistas que conduce Mirtha desde hace más de 50 años. La entrevista duró poco más de dos horas y mantuvo una racha de 5 puntos de rating en su franja horaria. Sin embargo, no logró anteponerse a su principal competidor en Telefe ni superar los números de la película.

Escape Perfecto, ciclo de juegos de Telefe conducido por Iván de Pineda, lideró el prime time nocturno con rachas de 7,4 puntos y 4,9 en sus momentos más bajos. Por otro lado, Coco, película que pretendía dejarle un buen piso de rating a la entrevista de Manuel Adorni, quedó en el segundo puesto de la competencia con 6,7.

Además, el vocero se refirió a la salida de la ex canciller Diana Mondino. Luego de que la diva planteara que a la ex funcionaria "la volaron", Adorni explicó que "no es la primera ministra que se va del Gobierno en estos diez meses", en referencia a las salidas de Nicolás Posse, ex Jefe de Gabinete; Guillermo Ferraro, ex ministro de Infraestructura; y Mario Russo, ex titular de la cartera de Salud.

En la misma línea, el vocero aclaró: "Votó en contra del bloqueo y cualquiera que conoce al Presidente sabe que está alineado con Estados Unidos y con Israel, no hay necesidad de consular absolutamente nada".