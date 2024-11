Yuyito González estalló por las criticas a sus lujosos accesorios: "Machirulas"

Yuyito enojada por las críticas a sus lujos

Luego de la entrevista que la conductora de Empezar el Día, Amalia "Yuyito" González, le realizó a su pareja el presidente Javier Milei, recibió varias críticas por las joyas que tenía puesta y la ex vedette respondió con mucho enojo,

Uno de los objetos que más llamó la atención fue el lujoso reloj de oro que tenía puesto la conductora del canal Ciudad Magazine y una de las preguntas que circuló en las redes sociales y algunos programas de espectáculos fue quién se lo había comprado.



“Yo ayer presenté y agradecí la marca de joyas, de la misma forma que agradecí los zapatos y la ropa. Al reloj lo uso por el programa, para tener noción de cuando termina, cuánto falta”, comenzó con su explicación Yuyito González.

Además, en torno a los lujosos accesorios que utilizó durante la entrevista a su pareja Javier Milei, agregó: "Me puse semejante relojazo, porque la joyería me mandó un superreloj de oro, divino y yo lo tenía puesto naturalmente con el anillo de esmeralda que enviaron".

Eso no quedó ahí, sino que Yuyito González sintió las críticas por la joyería que exhibió en la visita de Javier Milei a su programa, empezar el día y no se guardó nada. "No me gusta bajar al barro tanto como para mencionar a personas con nombre y apellido. Trato de ser prudente con esto. Podría incendiar gente con nombre y apellido. Ayer una periodista llegó a decir hasta que si yo me lo había ganado con honra al reloj. ¡Qué ignorancia, qué maleducadas, qué machirulas!", disparó la conductora.

Ya para cerrar con el tema, la pareja del presidente Javier Milei enfatizó: "Hablan de gatos. Qué envidiosas, ¡envidiosas! Fijensé ustedes cómo se ganan las cosas".

Yuyito González reveló intimidades de la relación con Javier Milei

Luego del descargo por las criticas hacia sus lujosos accesorios, Yuyito González reveló detalles de su vínculo con Javier Milei y la nota que protagonizaron. "En la entrevista había mucha confianza porque compartimos muchísimo tiempo juntos casi somos inseparables desde hace unos meses a esta parte", destacó.

Yuyito reveló detalles de la relación con Milei

Además, detalló cuánto tiempo pasa en el hogar del presidente: "Voy combinando de acuerdo a las actividades porque tanto Javier como yo estamos teniendo bastante actividad durante el día. Yo me ocupo de varias cosas que tienen que ver con publicidad".

"Estoy construyendo una relación, estamos construyendo una relación y nos vemos todo el tiempo que podemos", cerró Yuyito González respecto de su relación con Javier Milei.