Este domingo 26 de octubre se efectuaron las elecciones legislativas a lo largo y ancho del país. En una nueva jornada democrática, los argentinos salieron a votar para escoger a nuevos representantes para la Cámara de Diputados y la de Senadores, en lo que resultó una victoria contundente por parte de La Libertad Avanza.
La ocasión despierta en muchos un fervor político, razón por la cual suele haber roces tanto entre los individuos más desconocidos hasta figuras de gran renombre. Dentro de este último grupo bien puede entrar Yanina Latorre, que en redes sociales estuvo muy activa respondiendo a diferentes personalidades mayormente ligadas al peronismo o bien que se hayan manifestado en contra del oficialismo. Uno de sus "dardos" fue a parar a una panelista de Bendita, con quien mantuvo un acalorado ida y vuelta.
Yanina Latorre y su cruce con una panelista de Bendita
"Ya voté. Porque yo puedo. Pablo Grillo no. Fue por él y su familia", expresó Romina Scalora en su cuenta de X (ex Tiwtter) luego de haber emitido su sufragio. La conductora de Sálvese Quien Pueda citó ese comentario y le respondió: "Tambien votaste por Nisman, las victimas de abuso de Alperovich y Espinoza, por los que no pudieron despedir sus familiares en pandemia, y así podría estar 3 horas?, ¿votaste Rominita por las fiestitas de Albertico?, ¿por cristina presa?".
"Yanina, cada uno vota por lo que cree. Mi voto vale igual que el tuyo. Y ante tu respuesta, sí. También por eso, porque tengo memoria. Yo no me enojo con vos, sino con los que gobiernan, siempre. Cuando dejes de personalizar el debate, quizás podamos tenerlo", le espetó quien también trabaja en Urbana Play en el programa de María O'Donell.
"'Personalizar el debate', jajajajajajajajaja", se mofó primeramente la blonda, para luego cuestionarla: "¿Hablás de debate?, ¿sabés por qué no podemos tenerlo? Porque vos votás corrupción y yo voto en contra de esa mierda". Finalmente, Romi Scalora sostuvo: "Podría decirte que votaste por legisladores cuya representante le dijo a los enfermeros que le curan el cáncer a los nenes que si querían ganar mas, se hubiesen buscado un trabajo mas rentable. Pero eso es personalizar el debate. Mi problema no sos vos. ¡Besos! Te veo el martes Yanu".