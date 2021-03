La panelista de El Trece y una nueva frase desafortunada.

Una vez más, Yanina Latorre derrapó en vivo en Los Ángeles de la mañana, por El Trece, y despreció a la periodista deportiva Ángela Lerena porque, según ella, "no sabe nada de fútbol y va a ser comentarista de la TV Pública. Le dan laburo por ser kirchnerista. Digamos la verdad, hay gente que labura pero no por talento".

Todo esto se dio en el marco de una entrevista a la distancia durante este martes en el ciclo conducido por Ángel de Brito con Marina Calabró, quien reveló de qué se tratará la participación de Lerena en TV Nostra, la nueva tira de Jorge Rial que arrancará el lunes 5 de abril por América TV. "Ella va a hacer lo mismo que todos, todos vamos a hacer todo. No es que va a haber secciones o cada uno va a tener una temática específica, sino que todo lo que tenga que ver con los informes, los invitados, las entrevistas y los distintos segmentos del programa van a ser comentados por todos", reconoció la vedette.

"Está bueno porque con Ángela tenemos miradas muy distintas sobre la actualidad en general y sobre la política ni te cuento. Ella sabe de fútbol y yo no sé nada, así que me parece súper enriquecedora su mirada a lo que es el planteo", expresó Calabró, que profundizó para defender a su nueva compañera que "de hecho, es la comentarista de la Selección femenina. Me parece que se ha ganado un lugar y tiene muchos años de laburo".

Pero, lejos de quedarse atrás, la esposa del exjugador Diego Latorre siguió con un tono irónico: "¿En qué canal es la comentarista de la Selección? ¿En Fox Sports? ¿ESPN?", consultó. "En la TV Pública", le contestó la hermana de Iliana. "Ah, no... Es una pregunta que hacía", acotó la panelista haciéndose la desentendida. "Capciosa, capciosa", apareció de Brito, a lo que Yanina concluyó: "Es como los que laburan en C5N, me hago cargo de lo que estoy diciendo". Vale aclarar que Lerena también comenta partidos de fútbol femenino para TNT Sports.

La amplia trayectoria de Ángela Lerena en los medios deportivos

La también activista gremial y docente, de 45 años, ocupó desde 1995 diferentes posiciones en la señal TyC Sports, luego en la cadena ESPN como conductora de radio y, entre el 2012 y el 2017, como reportera de campo de juego del programa Fútbol para Todos, entre otras labores en general.