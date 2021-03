En los últimos días, Luciana Salazar ha estado en el foco de la polémica por diferentes motivos. Además de haber lanzado una serie de comentarios cuestionando a su ex pareja Martín Redrado, también estuvo en el blanco de las críticas por una foto viralizada: en la misma se encuentra realizando las compras en el Nordelta junto a su empleada doméstica. Al advertir esto, Yanina Latorre tomó el guante y la destruyó en las redes sociales.

La imagen en la que Luli Salazar fue escrachada la tiene a ella misma como protagonista, aunque también a su empleada doméstica, quien es la que lleva el carrito de compras y que luce un delantal de color rosa y blanco. Tras la viralización de la misma, diferentes usuarios de las redes sociales cuestionaron a la mediática por no ser la que lleva adelante las compras.

Aun así, la ex de Martín Redrado se defendió de las críticas a través de una historia que compartió en Instagram. Fue por medio de la opinión que compartió la psicóloga Ludmila Onorati, quien expresó: "Me detuve unos minutos a leer la nota al pie y los comentarios de la gente. Casi todas las mujeres hablando mal, insultando, juzgando, etc. Creo que nadie pudo ver que ella es una mamá (como cualquier otra) con una nena haciendo las compras. Los que son padres con hijos pequeños entenderán bien lo que es ir al supermercado con los niños. ¿Está mal ir acompañada? ¿No es bien visto recibir ayuda? ¿Qué es lo que molesta verdaderamente de esta foto?".

Luego de la defensa de Salazar en Instagram, Yanina Latorre la destruyó en su cuenta de Twitter lanzando un picante comentario. "¿Salir de compras? La llevó con uniforme al súper para que empuje el carro. Atrasa", sostuvo la pareja de Diego Latorre, coincidiendo con otros usuarios de las redes sociales.

La pelea entre Luciana Salazar y el hijo de Martín Redrado: los chats que filtró

Hace unos días, Luciana Salazar liquidó a Martín Redrado al ver una foto con otra mujer. Luego de que lo cuestionara, ya que hace poco en Miami habían tenido un acercamiento, el hijo del economista -Tomás Redrado- la desmintió: "Nada que ver, ellos nunca volvieron".

Como consecuencia, Luli Salazar expuso al hijo de Redrado con una serie de capturas de pantalla que compartió en Instagram: "Me desmiente y sabía de mi vínculo con el padre, y encima lo trata de pelotu... también cuando sale la noticia. Te acordás, Tomás, allá por esos tiempos cuando me decías esto de tu padre. Lo tratabas de loco. A las pruebas me remito".

No contento con el accionar de Luciana Salazar, Tomás Redrado protagonizó un repudiable comentario en sus redes y escribió: "Forever cat" ("Por siempre gato", en inglés).