Yanina Latorre le declaró la guerra a Luis Majul: "Le dije de todo"

Yanina Latorre reveló detalles sobre su fuerte interna con Luis Majul.

Yanina Latorre apuntó contra Luis Majul, con quien comparte el pase en su programa de radio El Observador (FM 107.9), junto a Viviana Canosa. La "angelita" parecería no estar de acuerdo con su compañero y, fiel a su estilo, lo enfrentó y luego contó detalles de todo lo ocurrido en LAM (América TV).

Todo comenzó cuando Ángel de Brito le preguntó a Yanina: "¿Te peleaste con Majul, hoy?". "No me pelee, me enojé", aclaró Latorre. "No sé qué pasó, después voy a investigar, pero tiene razón Yanina", comentó Marina Calabró. Ante esto, Yanina respondió que todas las personas a las que le contó lo ocurrido le dieron la razón.

"Fue difícil, fue fuerte... Estuve a esto de irme, me quería ir", aseguró la esposa de Diego Latorre. Cuando De Brito le preguntó si Majul se había enojado porque ella había llegado tarde, la "angelita" lo negó y contó su verdad. "Eso es mentira. Hubo choque en la Panamericana, entonces avisé que estaba llegando 16.04, que a veces pasa", aclaró.

En este sentido, Yanina explicó que ella y Viviana saben manejar mucho "lo mediático y el show" y se hacen bromas entre ellas, pero que aunque Majul sepa manejar el humor, "no deja de ser un tipo que hace programas serios, políticos y por ahí no está acostumbrado a entrar y salir". "Entonces, él entró en un mundo donde todo es humor, y hay cosas que no son graciosas", sumó, tajante.

Luego, explicó qué fue lo que sucedió: "Como yo estaba tardando esos 3 minutos, le pide a mi productora mi rutina y empezó a vender toda mi rutina. Cuando yo iba en el auto escuchando, me empezó a agarrar un odio, le empecé a escribir por WhatsApp 'dejá de leer mi rutina', mira si yo tengo una primicia o quiero impactar a mi audiencia... Es una cosa íntima la rutina". Cuando Calabró le preguntó si Majul había hecho esto a modo de chiste, Latorre respondió que sí, pero que no le causó gracia.

"Yo llegue enojada y le avisé que no era joda, que estaba enojada de verdad, 'no quiero hacer el pase, no quiero hacer nada', y le dije de todo. Me parece un montón que lea mi rutina, sentí que se estaba cagando de risa de mi laburo... La verdad es que no me gustó", agregó, furiosa.

Además, contó que el periodista intentó sobrellevar la situación incómoda, pero que a ella le costó disimular su enojo. "Me costó arrancar y ser graciosa, hablé de temas que no estaban en la rutina, empecé a buscar en mi cabeza", se lamentó. "Te va a escribir, Luis sabe pedir disculpas cuando se equivoca. Me consta, no puntualmente conmigo, pero lo he visto en el equipo", le aseguró Calabró.

Ángel de Brito reveló que Yanina Latorre dejará LAM

Recientemente, Ángel de Brito contó en sus redes sociales que, dentro de muy poco, Yanina dejará LAM por un tiempo. Esto se dio a conocer justo después de que Andrea Taboada y Estefanía Berardi anunciaran que iban a dejar el programa. "¿Cuándo se va Yanina? Es infumable y se lleva mal con todos", le preguntó un seguidor a De Brito. "En unos días, tiene vacaciones", reveló el conductor. Por lo pronto, no se sabe la fecha exacta de salida de la "angelita".