Ángel de Brito anunció que Yanina Latorre se irá de LAM: "Es infumable"

Tras la salida de Estefi Berardi y Andrea Taboada de LAM, Ángel de Brito adelantó que Yanina Latorre será la próxima.

Ángel de Brito anunció que otra panelista de LAM (América TV) dejará el programa muy pronto. Tras la repentina salida de Andrea Taboada y Estefi Berardi, muchos seguidores del programa se preguntaron qué pasaría con el resto, ya que aparentemente, la producción está realizando grandes cambios y en búsqueda de nuevas figuras. En este contexto, el conductor adelantó que Yanina Latorre también se irá dentro de poco.

La esposa de Diego Latorre es una de las panelistas que más controversia genera dentro del programa. Mientras cuenta con bastante apoyo por parte de su público, otros televidentes opinan que es demasiado conflictiva y que debería abandonar el panel. Ahora, De Brito sorprendió al anunciar su pronto retiro.

El presentador de televisión habilitó en su cuenta de Instagram el juego #ÁngelResponde, a través del cual contesta diferentes preguntas que le envían sus seguidores. Cuando uno de ellos le preguntó por Latorre, el conductor dio una tajante respuesta. "¿Cuándo se va Yanina? Es infumable y se lleva mal con todos", quiso saber el usuario. "En unos días, tiene vacaciones", aseguró De Brito.

Estefi Berardi reveló la verdadera razón por la que se va de LAM: "Me voy por Yanina Latorre"

Recientemente, Estefanía Berardi habló en profundidad sobre su renuncia de LAM y aseguró que fue por Yanina Latorre, con quien tuvo varias peleas al aire en reiteradas ocasiones. En más de una oportunidad, las dos "angelitas" se cruzaron, tanto delante como detrás de cámaras. Por esta razón, Berardi se cansó y decidió dar el portazo definitivo.

Mientras Taboada explicó que no fue su decisión irse, sino de la producción, Berardi dijo que renunció por motivos personales. En esta línea, admitió que su principal motivo fue Latorre. "Me molestaron las difamaciones de Yanina. Me voy por Yanina Latorre", reveló en Mañanísima (Ciudad Magazine).

"Yanina dijo que también le vas a hacer un juicio a LAM", comentó Carmen Barbieri, la conductora del programa "Ella puede decir cualquier cosa. Puede decir también que estoy tomando sol en bikini en mi casa, pero después hay que comprobarlo", respondió Estefi. Y concluyó: "Para mí siempre fue un juego, pero cuando empecé a ver que del otro lado no era un show y que agredía y que era violenta, que me agredía como persona diciendo cosas que son falsas, me di cuenta de que no quería estar más en ese lugar".