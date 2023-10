Yanina Latorre expuso en LAM el dato menos pensado de Fede Bal: "Tengo que decirlo"

La panelista lapidó al actor en LAM. Yanina Latorre se destapó y contó lo que nadie sabía de Federico Bal.

Yanina Latorre es una de las panelistas de televisión más picantes de la actualidad y siempre protagoniza algún conflicto desde su sillón en LAM, el ciclo que Ángel de Brito conduce en América TV. El actual escándalo que involucra a la esposa de Diego Latorre se relaciona con Carmen Barbieri y Federico Bal, quienes apuntaron contra la panelista por haberse referido a detalles íntimos de su familia en TV.

Federico Bal fue consultado en una nota con Intrusos sobre su conflicto con Yanina Latorre y ninguneó a la panelista al asegurar que no tiene nada que hablar con ella. Fiel a su estilo, la conductora radial no se quedó atrás y le respondió con todo a Bal. "Ay, esta noche no duermo. Igual no estuvo duro conmigo, tengo que decirlo, pero Federico sos un caradura. A ver, tienen que ponerse en orden, esta guerra no la empecé yo sino ustedes y les di vida a todos", comenzó.

"Federico, yo no te traje ningún tema, el que se fue a sentar, el mismo día de una audiencia con Berardi, con tu mamá a reírse y hacer un humor medio border fuiste vos. Y te quiero decir un par de cosas. La que empezó la guerra fue tu vieja, la que se victimizó también, yo no hablé de tu papá, yo repetí las palabras de Carmen Barbieri", continuó la panelista de LAM. Y cerró: "Ella había hecho un monólogo hablando mal de él, hasta vino acá y dijo que tenía la muerte planeada ¿o lo inventé? Ella era la que hablaba, y si yo lo repito no puede llorar. Y a él le recuerdo que le devolví con la misma moneda, tu mamá me vino a decir cornuda, y yo te recordé lo de Barbie Vélez". Y concluyó: "Parece que ahora son dos Pai Umbanda (NdeR: religión espiritista)".

Carmen Barbieri y Yanina Latorre se dijeron de todo en televisión.

La defensa de Yanina Latorre ante la acusación de Carmen Barbieri

La madre de Lola y Diego Latorre reaccionó a la acusación de Carmen, quien apuntó contra ella y le recordó las frases que habría dicho sobre Santiago Bal y sobre su propio hijo. "Yo nunca hablé ni de tus cuernos, ni de que Santiago (Bal) te dejó con una deuda con el fisco, que tuviste que pagar y laburar años; que le limpiabas el culo mientras tenía una enfermedad y el tipo te garcaba y te dejó endeudada, te afanaron entre todos, y la verdad siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé", sostuvo Latorre.

Por su parte, Carmen redobló la apuesta y le respondió: "Cómo le falta el respeto a mi hijo de la manera en que se lo falta, cómo habla de un hombre que está muerto. No tiene respeto por nada ni por nadie. Esta no te la voy a perdonar, me estás haciendo pasar un muy mal momento hace varios años. Si vos juntás los programas... ¿Qué carta documento? Hacele un juicio. Y ella cree que yo necesito la plata, vos sabés muy bien que yo no la necesito. ¿Qué hago con la plata si yo hago juicio? Todo lo que gane, porque voy a ganar este juicio, va a ir para mis queridos colegas y compañeros actores que viven en la Casa del Teatro".