Wanda Nara se suma a Telefe y tiembla Icardi: "Va a contar todo"

Wanda Nara se prepara para dar el gran salto en Telefe: tendrá su propio programa.

Salió a la luz que Wanda Nara protagonizará un nuevo programa en Telefe. Según trascendió, se tratará de un reality en el que dará a conocer varios detalles ocultos de su vida.

Wanda se transformó en el personaje mediático más fuerte del 2020, cuando comenzó su crisis con Mauro Icardi por la polémica con "La China" Suárez. Hasta el día de hoy, el nombre de la empresaria sigue resonando y decidió que era momento de capitalizarlo.

Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) en este reality contará todo lo que sus fanáticos siempre quisieron saber. "Tiene un contrato ya firmado con Telefe, un compromiso, con un reality propio. Es un hecho, se va a hacer. Tiene una reunión esta semana", aseguró el conductor.

Y agregó que "va a ser un reality sobre su vida, donde va a contar absolutamente todo lo que todavía no contó, al estilo de Soy Georgina". "Van a ser episodios sobre su vida; cómo fue de las Topper a Gucci. Aparte Wanda trabajó con todo el mundo, puede hablar de todo. Está firmado y es una de las reuniones que tiene Wanda en Buenos Aires", cerró. Aún no hay una fecha de estreno clara, pero se sabe que será en 2023.

¿Mauro Icardi le robó el pasaporte a Wanda Nara?

Recientemente, el periodista "Pampito", de Ciudad Magazine (Mañanísima), contó que Mauro Icardi le habría escondido el pasaporte a Wanda para retenerla y evitar que viaje a Argentina. Es por esto que Wanda habría llegado días más tarde de lo que tenía pactado y tuvo que cancelar una producción de fotos. Cuando el futbolista del PSG vio que había difundido esa noticia, le mandó un furioso mensaje de texto desmintiéndolo.

"Pampito" explicó que Wanda "tendría que haber llegado a Buenos Aires el viernes", ya que tenía pactada una campaña publicitaria con una marca de lencería, pero a último momento que no iba a llegar. "La marca ya tenía todo contratado: fotógrafo, estudio, peinador, camarín... 24 horas antes, Wanda avisó que no podía asistir porque había perdido el pasaporte. Lo que dicen y sospechan algunas personas es que Mauro le habría escondido el pasaporte para que no pueda viajar a Buenos Aires. Mauro y Wanda hoy están separados", confirmó el periodista.