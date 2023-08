Wanda Nara se cansó de su padre y tomó una drástica decisión

Kennys Palacios, estilista y uno de los mejores amigos de la conductora de MasterChef, contó detalles sobre la medida que adoptó la empresaria. Wanda trató sus cuestiones de salud con gran hermetismo.

Wanda Nara manejó sus problemas de salud con mucho hermetismo. De hecho, en las pocas declaraciones con los medios ni siquiera contó cuál fue el diagnóstico que le dieron sus médicos. Sin embargo, su padre tomó una postura muy distinta y al otro día de que trascendiera que estuvo internada fue a Polémica en el Bar.

La decisión del empresaria generó malestar en toda la familia y Wanda tomó una drástica decisión para ponerle un punto final a su raid mediático. Los rumores al respecto crecieron en las últimas horas y el encargado de confirmarlo fue Kennys Palacios, estilista y uno de los amigos más cercanos de la conductora de MasterChef.

Kannys habló con Ángel de Brito en el marco de la producción de fotos del Bailando 2023, certamen que lo tendrá como uno de los participantes. El conductor de LAM le preguntó su opinión sobre la actitud que tuvieron Andrés y su esposa, Alicia Barbasola, y fue contundente.

“(Barbasola) no se merece mi opinión. Salió a hablar y opinar que, supuestamente, tenía una charla mía diciendo que algo era mentira. Creo que con eso no se juega”, sostuvo Palacios. La polémica se inició cuando la pareja del padre de su amiga aseguró haber escuchado de él que la enfermedad de Wanda era mentira.

“Los chistes de que no sé maquillar, peinar, esas boludeces las acepto, pero creo que tiene un límite”, remarcó el estilista. “Está perfecto que Wanda le haya puesto una cautelar para que no hable. No puede hablar de Wanda, ni ella ni Andrés. Después de lo que pasó este último tiempo, no hay forma de reconciliarlos”, aseguró el amigo de esposa de Mauro Icardi.

Pero Wanda no es la única enojada con su padre, ya que Zaira en una entrevista con Mañanísima, se negó a hablar sobre él. Cuando un periodista le consultó cómo estaba la relación con su papa, la modelo fue contundente: "Es un tema que prefiero no tocar".

Wanda Nara dio la cara y conmocionó a todos

Wanda Nara reveló detalles sobre el tratamiento que iniciará para combatir su enfermedad, cuyo diagnóstico eligió no compartir con el público. Actualmente, la empresaria está en Turquía junto a su marido, Mauro Icardi, y cuatro de sus hijos. Desde que se supo que está atravesando un problema de salud, se mantiene bastante alejada de los medios y es muy poco lo que reveló sobre el momento personal que está viviendo. Sin embargo, la semana pasada dio a conocer dónde comenzará su tratamiento.

La figura de Telefe abrió su corazón y tuvo una conversación con Cristina Pérez y Rodolfo Barili en Telefe Noticias, en la que habló por primera vez sobre su enfermedad en profundidad. Aunque no reveló su diagnóstico, admitió que no le resultó nada fácil asumirlo. "Terminó MasterChef el viernes, el domingo fueron los Martín Fierro y yo viajaba a los poquitos días, por lo que me hice un análisis que, como se supo y se filtró, no salió como esperábamos. Fue un shock porque lo primero que me dijeron fue 'no te podés subir a un avión'", comenzó la mediática.

En este sentido, explicó que "fue un shock para toda la familia" y que le gustaría hablar libremente sobre el tema, pero que aún no se siente lista para hacerlo. "Me gustaría encontrar las palabras justas para decirlo y poder ayudar a alguien que lo necesite con una palabra. Estoy esperando mejorar y poder salir a contarlo y hablar", aseguró. Acto seguido, explicó cómo será el procedimiento médico.

"Estoy con fe para seguir adelante y es el mismo tratamiento para todos, así que no vale cuando dicen 'no, porque ella tiene mejor posición'. Yo elegí mi país, pero si me lo hubiera hecho en otro lado -porque de hecho consulté en Milán y en París-, sería lo mismo. Solamente uno tiene que elegir donde se siente más cómodo y más contenido, y yo elegí Fundaleu. Le estoy muy agradecida a ellos”, concluyó.