Wanda Nara se quebró y contó la verdad sobre su salud: "Lo voy a decir"

Con la voz levemente quebrada Wanda Nara salió a hablar sobre su diagnóstico y su salud tras las filtraciones que circularon en los últimas semana.

Wanda Nara reapareció en el eje mediático tras la finalización de la tercera temporada de MasterChef (Telefe) y contó por primera vez cómo se sintió tras recibir el diagnóstico médico que trastocó sus planes de salir del país. "Fue un shock", reconoció la pareja del futbolista Mauro Icardi.

En diálogo con Telefe Noticias en la edición central, Wanda conversó con Cristina Pérez y Rodolfo Barili sobre su salud y reveló que no le fue fácil procesar el diagnóstico que recibió: "La verdad que fue todo muy rápido para mí. Terminó MasterChef el viernes, el domingo fueron los Martín Fierro y yo viajaba a los poquitos días, por lo que me hice un análisis que como se supo y se filtró no salió como esperábamos. Era un chequeo de rutina que me hago siempre antes de viajar y fue un shock porque lo primero que me dijeron fue 'no te podés subir a un avión. No se sabría por cuanto tiempo'".

"Fue un shock para toda la familia. Fue todo muy de golpe y dudo mucho de hablar o no hablar del tema, me encantaría poder hacerlo libremente pero a veces la gente te juzga o piensa que si lo hablás no es real o no es tan serio. Por eso prefiero guardarmelo", agregó, con la voz levemente quebrada.

Wanda Nara optó por no dar demasiados detalles sobre su salud

"Mi duda de salir a contarlo es que a veces está mal visto o genera polémica. Me gustaría encontrar las palabras justas para decirlo y poder ayudar a alguien que lo necesite con una palabra. No sé si soy la indicada para ayudar en ese sentido pero estoy trabajando para ello. Estoy esperando mejorar y poder salir a contarlo y hablar. Estoy con fe para seguir adelante y es el mismo tratamiento para todos, así que no vale cuando dicen 'no, porque ella tiene mejor posición'", siguió.

Por último, Wanda aseguró que cuando esté segura hará público su diagnóstico: "Hay un montón de gente que me sigue, mis amigos y mi familia que están ahí, y cuando esté un poquito más fuerte y sienta que lo pueda contar, obviamente lo voy a decir".