Wanda Nara dio la cara y conmocionó a todos con su confirmación: "Las palabras justas"

Cómo será el tratamiento que Wanda Nara comenzará para tratar su problema de salud y en qué institución lo hará.

Wanda Nara reveló detalles sobre el tratamiento que iniciará para combatir su enfermedad, cuyo diagnóstico aún no confirmó por sus propios medios. Actualmente, la empresaria está en Turquía junto a su marido, Mauro Icardi, y sus cinco hijos. Desde que se supo que está atravesando un problema de salud, se mantiene bastante alejada de los medios y es muy poco lo que reveló sobre el momento personal que está viviendo. Sin embargo, ahora dio a conocer dónde comenzará su tratamiento.

La conductora de MasterChef (Telefe) abrió su corazón y tuvo una conversación con Cristina Pérez y Rodolfo Bariili en Telefe Noticias, en la que habló por primera vez sobre su enfermedad en profundidad. Aunque no reveló su diagnóstico, confesó que no le resultó nada fácil asumirlo. "Terminó MasterChef el viernes, el domingo fueron los Martín Fierro y yo viajaba a los poquitos días, por lo que me hice un análisis que, como se supo y se filtró, no salió como esperábamos. Fue un shock porque lo primero que me dijeron fue 'no te podés subir a un avión'", comenzó la mediática.

En este sentido, explicó que "fue un shock para toda la familia" y que le gustaría hablar libremente sobre el tema, pero que aún no se siente lista para hacerlo. "Me gustaría encontrar las palabras justas para decirlo y poder ayudar a alguien que lo necesite con una palabra. Estoy esperando mejorar y poder salir a contarlo y hablar", aseguró. Acto seguido, explicó cómo será el procedimiento médico.

"Estoy con fe para seguir adelante y es el mismo tratamiento para todos, así que no vale cuando dicen 'no, porque ella tiene mejor posición'. Yo elegí mi país, pero si me lo hubiera hecho en otro lado -porque de hecho consulté en Milán y en París-, sería lo mismo. Solamente uno tiene que elegir donde se siente más cómodo y más contenido, y yo elegí Fundaleu. Le estoy muy agradecida a ellos”, concluyó.

La dolorosa declaración de Wanda Nara sobre su salud: "Me voy a morir y no me lo dicen"

Semanas atrás, Wanda había conversado con Ángel de Brito en LAM (América TV), y le contó cómo reaccionó al escuchar los repudiables dichos de Jorge Lanata, quien confirmó que la empresaria tendría leucemia, cuando ni siquiera ella misma tenía un diagnóstico oficial. "Yo estoy bien, en shock, asimilando. Cuando pueda entender yo, quizá pueda contarlo públicamente", le dijo al conductor.

“Antes de ese resultado, me aclara Wanda, nunca le confirmaron a nadie. De esa manera trabaja la institución”, detalló De Brito. Acto seguido, leyó el mensaje en el que la empresaria le contó cómo reaccionó ante las declaraciones de Lanata. “Moví cielo y tierra para que me lo dijeran a mí. En un primer momento, entraban las enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro: ‘Me voy a morir y no me lo dicen’. Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios, mi familia destruida", amplió.

Además, Wanda contó que Mauro consideró dejar su carrera, mientras que su hermana Zaira Nara se volvió de sus vacaciones antes de tiempo. "Mi mamá tirada por el piso... Sentí que se caía todo. Me hice fuerte para que sientan todos que estaba bien, pero se me desmoronaba todo”, cerró.