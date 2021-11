Viviana Canosa y una sorpresiva confesión íntima: "No sé si aguantaría"

Viviana Canosa reveló cómo es su situación sentimental y sorprendió a todos.

Viviana Canosa sorprendió al revelar cómo es su situación sentimental actual, tras la separación de Alejandro Borensztein, padre de su hija Martina. En ese sentido, la polémica periodista aseguró que desde que se separó de su exmarido decidió cerrar su corazón y continuar con su soltería por un tiempo largo.

En el último tiempo, Viviana Canosa logró convertirse en una de las periodistas más polémicas de la televisión argentina gracias a sus peligrosas declaraciones, como su militancia anti vacunas y contra todas las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional para cuidar a la población de la pandemia. Operadora de la oposición, Canosa consiguió un sitial especial entre los militantes más acérrimos del macrismo. Pero en las últimas horas, la periodista habló sobre su situación sentimental, un tema que no suele tratar en su programa.

En diálogo con Marcelo Polino por Polino Auténtico (Radio Mitre), Viviana Canosa anticipó que tiene "una vida muy tranquila". "Dormir con alguien para mí es una odisea", sorprendió la periodista cuando el conductor le consultó si estaba en pareja actualmente. En ese sentido, Canosa aclaró que por sus horarios laborales solo tiene tiempo para su hija Martina y para disfrutar sus propios espacios. "Es una fiaca arrancar una nueva relación", sumó la periodista, aunque confesó que tiene "varios candidatos, aunque ninguno es de mucha importancia".

La deconstrucción de Viviana Canosa

La periodista le reconoció a Marcelo Polino que se crió bajo las "normas" de sus padres, que llevan ya 60 años juntos. "Toda la vida pensé que a mí me completaba un hombre, nací con eso. Pero con el tiempo me di cuenta de que no", aseguró Viviana Canosa, que pese a su militancia anti derechos, se está deconstruyendo, hasta cierto punto. "Estoy sola, no sé si aguantaría estar con alguien", cerró la periodista cómo es su situación sentimental. Pese a que no cierra las puertas a un posible amor, Canosa consideró que este no es el momento indicado.

Viviana Canosa se cruzó con Alfredo Casero

Tras presentar a Alfredo Casero en Viviana con vos y vanagloriarse por estar liderando su franja horaria, Viviana Canosa recibió un golpazo inesperado del invitado, quien le soltó la mano y estalló en su contra. "Cada vez que hay uno que dice 'hemos ganado la franja, gracias, hicimos dos puntos de rating...'", aseveró Casero. Acto seguido Canosa empezó a tartamudear, trató de interrumpirlo y el comediante macrista siguió: "A nosotros que somos la gente común nos chupa un huevo. No nos importa si vos hacés 7, 8 o 4".

"No sé. A vos te está eligiendo ahora la gente porque decís cosas que le interesan", se defendió Canosa. "A mí el número no me importa. Personalmente, lo que pase dentro del ámbito televisivo me importa un pedo", contraatacó Casero. Disgustada, Canosa le respondió: "Sí, me queda claro".