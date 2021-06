Viviana Canosa lleva a la Justicia a Jorge Rial por los rumores sobre El Dipy

La conductora reveló que enviará una carta documento contra su excompañero por haber revelado su supuesto romance con el músico, el cual según ella es mentira.

La batalla mediática entre Viviana Canosa y Jorge Rial no tiene fin. Ahora, ella reveló que podría llevarlo a la Justicia y que mandará una carta documento a su exjefe en Intrusos luego de que el conductor se haya hecho eco de los rumores del romance con "El Dipy", algo que supuestamente es mentira.

Es que el comunicador de 59 años se sumó a la escandalosa versión de un encuentro secreto entre ellos, en el que el músico se habría disfrazado de repartidor con la excusa de llevarle un remedio a la hija de Canosa, por lo que entró al complejo en el que viven ambas.

“Yo me como informes, me hacen operetas... Me inventan romances, que voy en baúles, que vienen del delivery a mi casa chongos”, comenzó Canosa con su feroz descargo en el programa Viviana con vos, por el canal América 24. “Lo último que escuché, que me avisaron, fue que un comunicador dijo que un señor me visitaba en mi casa vestido de delivery de farmacia diciendo que traía, ojo con esto, un medicamento para mi hija”, siguió.

"Esto obviamente es una operación", insistió, y pidió llena de bronca que no la "operen más". "No les tengo miedo. Invéntenme romances, encamadas, revolcones con ministros, con concejales, con cantantes. Pero decir que un tipo entra a mi casa vestido de delivery... No lo pensaba decir, pero se metieron con mi hija”, agregó.

Y sentenció: “No es una boludez. Me puedo bancar que me inventen un romance, pero no se metan con mi hija ni con mi dignidad de mujer", añadió la presentadora de 50 años. "¡Me van a respetar! Y si no me van a respetar, van a hacerlo porque voy a mandar una carta documento a la Justicia”.

Los exabruptos reiterados de Viviana Canosa

En este 2021, fue protagonista tanto en los medios de comunicación en general como en las redes sociales por haber pronunciado algunas frases desafortunadas contra el gobierno y el presidente Alberto Fernández. Desde la pantalla de A24, la conductora se encargó de protagonizar escándalo tras escándalo con frases como: "Alberto Fernández tiene que agradecer que no le prendemos fuego la Casa Rosada", "los argentinos somos todos unos pelotudos" y "tenemos las b... Llenas. Nos van a encerrar nueve días de nuevo".