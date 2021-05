Jorge Rial fue destrozado por Estelita, la ex de Luis Ventura: "Lo despidió mientras estaba internado"

Estela Maris Muñoz castigó duramente al conductor que acaba de renunciar a TV Nostra. "Él me sacó de América", agregó.

Luego de haber renunciado a TV Nostra tras unos pocos meses al aire, Jorge Rial continúa con su complicado momento y ahora lo criticó duramente Estela Maris Muñoz, la expareja de su histórico compañero en Intrusos, Luis Ventura. "Lo despidió en su peor momento, cuando él estaba internado", lo acusó la actual panelista de El run run del espectáculo, por Crónica.

Ella se refirió a aquel escándalo por el actual el también entrenador de fútbol quedó afuera del histórico ciclo de la farándula en 2014 en medio de un escándalo en el que salió a la luz su romance clandestino con Fabiana Liuzzi, madre de su hijo Antonio.

“Yo te hablo por mí y no quiero meterlo a Luis porque él es muy reservado. En el momento en el que pasó el despido, yo estaba con Luis internado en un sanatorio de Quilmes para hacerse un chequeo. Alguien lo llamó por teléfono y le dijo a 'poné América y escuchá lo que está diciendo tu amigo'”, profundizó ella con relación al mensaje que le envió en ese entonces "Baby" Etchecopar.

"Estelita" resaltó que “Jorge lo sacó del programa por una palabra que dijo Luis, que quizá se equivocó o se puso nervioso; vaya a saber por qué lo dijo, a mí también me sacó de América" y casi al instante lo chicaneó: "Con el tiempo, Jorge se puso el pañuelito verde y dijo 'Vamos por el aborto'”.

Más allá de lo que ocurrió hace ya siete años, ambos comunicadores tuvieron algunos contactos esporádicos, aunque la relación entre ambos jamás volvió a ser la misma y, de hecho, nunca más compartieron un producto al aire.

La renuncia de Rial a TV Nostra

Si bien cuando debutó su programa hace menos de tres meses generó una gran expectativa y promedió 5.5 puntos de rating en las primeras semanas, poco a poco el encendido por América se fue cayendo y en los últimos días hizo 0.5, por lo que no estuvo a la altura en el prime time y él mismo decidió marcharse del envío que compartía con Ángela Lerena, Diego Ramos y Marina Calabró.

"A veces uno se sobrevalora, piensa que está en la pantalla para una cosa y después la realidad demuestra que no es así. Me dieron una Ferrari y la choqué, no pude. Gracias a todos", reconoció el periodista de 59 años.