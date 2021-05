"Demasiado breve": la despedida de Ángela Lerena a TV. Nostra

La periodista se despidió de su efímero paso por el programa de Jorge Rial y le dedicó unas emotivas palabras al conductor y a su equipo.

La despedida de Jorge Rial y el final de TV. Nostra sorprendió al ámbito del espectáculo y la televisión argentino. Inevitablemente, los panelistas y trabajadores del programa que comenzó hace menos de dos meses deberán dar a un paso al costado y encontrar nuevos caminos. Una de las periodistas que tuvo que despedirse del aire de América TV. fue Ángela Lerena, quien escribió unas emotivas palabras en sus redes sociales para decir adiós a TV Nostra.

"Hoy fue el último programa de #TVNostra, una aventura hermosa y demasiado breve", comenzó diciendo Lerena en su posteo de despedida en el que le dedicó unas sentidas palabras a Jorge Rial, agradeciéndole por haber confiado en ella como panelista para su nuevo programa que comenzó el pasado 5 de abril y que ya llegó a su fin.

"Gracias Jorge Rial por haber visto en mí algo que ni yo había descubierto", expresó la periodista deportiva, demostrándole su reconocimiento a Rial por la oportunidad. También saludó a Mariana Calabró y Diego Ramos, sus dos colegas que la acompañaron en el panel a lo largo de estos meses.

Pese a su retirada, Lerena seguirá trabajando en medios televisivos: continuará en TNT Sports, donde realiza la cobertura del fútbol masculino y femenino y también siendo comentarista de los partidos de la Selección Argentina en la Televisión Pública.

El final de TV. Nostra

Jorge Rial renunció a TV. Nostra a días de cumplirse dos meses del debut del ciclo en América TV. El conductor cerró su ciclo y el último programa se transmitió al aire este viernes 28 de mayo.

"Me tomo unos minutos para anunciarles algo totalmente personal, una decisión que tomé en absoluta soledad en estas últimas 48 horas: tomé la decisión de terminar hoy TV. Nostra, con todo el dolor del mundo", dijo Rial sobre los últimos minutos de la emisión de este viernes. "A veces uno se sobrevalora y piensa que está para otra cosa y que sabe lo que el otro quiere", añadió el conductor.

Evidentemente, el rating de TV. Nostra no cumplió con las espectativas de América TV. ni del conductor, por lo que la decisión de dar por terminado el ciclo fue contundente.

“Yo dejé Intrusos, una marca registrada que está funcionando bárbaro, dejé ese espacio de comodidad que todo el mundo quiere, para arrancar un nuevo desafío como TV. Nostra, una apuesta personal creyendo que las circunstancias daban para meterse en un programa más distendido o metiéndose en política, pero no lo logramos, no lo logré en realidad porque es responsabilidad absolutamente mía”, continuó diciendo Rial.

Por último, expresó: "Tuve mucho miedo, la pandemia me hizo un bollito. Me tomaré un tiempo para ver errores y las pocas virtudes que puedo llegar a tener. Me dieron una Ferrari y la choqué".