Viviana Canosa fue muy dura con la Negra Vernaci: "Me extraña"

La conductora de +Viviana apuntó contra la figura de radio Pop. La mala relación entre las conductora comenzó por las imitaciones de Vernaci.

Elizabeth "La Negra" Vernaci está el ojo de la polémica desde hace semanas . Luego de su duro cruce con Jorge Lanata por sus dichos sobre la salud de Wanda Nara, la conductora protagonizo un momento de furia en su programa de radio por el mal funcionamiento de los auriculares. El clip se volvió viral, varios colegas la criticaron y esa lista se sumó Viviana Canosa: "Es gente de doble discurso y doble vara"

La mala relación entre las locutoras no es nueva. De hecho, Vernaci hace tiempo que comenzó a imitar a Canosa para burlarse de ella. Hasta el momento la presentadora de LN+ no había hablado al respecto, pero parece que se le acabó la paciencia.

"Estos días se hizo viral una actitud de La Negra Vernaci revoleando unos auriculares, quería saber tu opinión, y también qué te parece la imitación que ella hace tuya desde hace bastante tiempo", le preguntó el periodista Pablo Costas. "He visto en redes la imitación que me hace, que no sé si dice que soy yo, pero es como una burla que me hace".

"Me extraña porque se supone que ella es del colectivo verde y es sorora", continuó Canosa y agregó: "Me parece que burlarte de una persona o de su personalidad, es raro, no es muy sororo que digamos".

En cuanto a la actitud de la estrella de Radio Pop, Canosa remarcó: "Y después mostró lo violenta que es, porque si no te funcionan los auriculares, el micrófono o la cámara no te poncha bien, no es culpa de la gente que te rodea".

"Si lo que hizo ella lo hubiera hecho un varón con mujeres, estaba denunciado por el mismo colectivo que ahora la defiende", indicó Viviana, en diálogo con CNN Radio y cerró: "Ayer escuchaba a Flor de la V decir que ella es así... Qué bueno, ¿no era que iban a deconstruir todo? Esta gente es de doble discurso y doble vara".

Rodrigo Lussich destruyó a La Negra Vernaci

La Negra Vernaci se encuentra en el blanco de muchas las criticas debido al exabrupto que protagonizó al aire de la Pop 101.5 La conductora revoleó los auriculares porque no funcionaban y esta actitud fue tildada de "violenta" por varios de sus colegas. En medio del escándalo, una figura de El Trece hizo una fuerte denuncia al respecto.

En diálogo con el móvil de LAM, un reconocido conductor del canal de Adrián Suar contó que muchas veces sufrió "maltrato" por parte de Vernaci. "Me persiguió y me corrió por el lado de la sexualidad. Toda la vida habló de mi en femenino: gorda, tonta", aseguró indignado.

Se trata de Rodrigo Lussich, el conductor de Socios del Espectáculo, quien más temprano en su programa había hecho un descargo al respecto. Sin embargo, quiso ampliar sus declaraciones y contó el malestar que vivió con lujo de detalles: "Le queda muy mal a ella que se quiere hacer la de la libertad. Ella es sumamente discriminadora, es sumamente racista, es sumamente mataputos siendo tan amiga de los gays".

Luego, sumó: "Yo soy homosexual, pero soy un hombre. Si quisiera ser una mujer y me autopercibiera así, lo podría hacer con total libertad y tengo una ley que me avala para eso. Pero no es lo que quiero, no va por ahí". Finalmente, sentenció: "Ella es mucho más machista que los varones. Ella se tomó mucho del poder masculino para hacerse su lugar en los medios y sus modos son muy del lado malo del machismo".