Una figura de El Trece reveló el maltrato que sufrió por La Negra Vernaci: "Toda la vida"

Un reconocido conductor apuntó contra la humorista y reveló lo menos pensado sobre la figura de la radio Pop.

Hace varios días que Elizabeth "La Negra" Vernaci se encuentra en el foco de la polémica debido al exabrupto que protagonizó al aire de la Pop 101.5 La humorista revoleó los auriculares porque no funcionaban y esta actitud fue tildada de "violenta" por muchos colegas. En medio del escándalo, una figura de El Trece hizo una fuerte denuncia al respecto.

Interceptado por el móvil de LAM, un reconocido conductor del canal de Adrián Suar confesó que muchas veces sufrió "maltrato" por parte de Vernaci. "Me persiguió y me corrió por el lado de la sexualidad. Toda la vida habló de mi en femenino: gorda, tonta", aseguró indignado.

Se trata de Rodrigo Lussich, el conductor de Socios del Espectáculo, quien más temprano en su programa había hecho un descargo al respecto. Sin embargo, quiso ampliar sus declaraciones y contó el malestar que vivió con lujo de detalles: "Le queda muy mal a ella que se quiere hacer la de la libertad. Ella es sumamente discriminadora, es sumamente racista, es sumamente mataputos siendo tan amiga de los gays".

Luego, sumó: "Yo soy homosexual pero soy un hombre. Si quisiera ser una mujer y me autopercibiera así, lo podría hacer con total libertad y tengo una ley que me avala para eso. Pero no es lo que quiero, no va por ahí". Finalmente, sentenció: "Ella es mucho más machista que los varones. Ella se tomó mucho del poder masculino para hacerse su lugar en los medios y sus modos son muy del lado malo del machismo".

La Negra Vernaci se hartó en pleno vivo y revoleó los auriculares: "Los odio"

Elizabeth "La Negra" Vernaci volvió a mostrarse cansada del mal desempeño de algunos trabajadores de la emisora de la que es parte y se sacó en pleno vivo. La multipremiada locutora nacional revoleó los auriculares al control debido a su enojo y despotricó sin tapujos en contra de las disfuncionalidades de la radio.

La conductora que hace un tiempo tuvo un conflicto con LAM lleva adelante un ciclo de actualidad atravesado por el humor, fiel al estilo que ha mantenido en sus más de 40 años de radio, desde hace años en la Pop 101.5. Hay algunas secciones que se han mantenido fijas en el curso del programa La Negra Pop y otras que varían: recientemente inició un taller de radio, basado en invitar a dos aspirantes a locutores y enseñarles técnicas radiales.

Las quejas de "La Negra" por el mal funcionamiento de algunas dinámicas en la radio ya son un clásico en el día a día de La Negra Pop y la más reciente emisión no fue la excepción. "Che, se me rompió el auricular. Tomá. ¡Todo funciona como el ojete!", pronunció Vernaci cuando estaba por empezar la sección del taller de radio. Acto seguido, su compañero Carlos Sturze le dio su dispositivo de audio para que ella lo usara y, al enchufarlo, tampoco le funcionó.

"Todo funciona como el orto punto com punto ar. Che, esta poronga tampoco anda", agregó la excompañera de trabajo de "La Gunda" Fontán antes de desenchufar el auricular para revolearlo con fuerza hacia la cabina de operadores. "Los odio, dame unos que sirvan. Sí, se trabaja así. Cuando algo anda mal, se trabaja así", concluyó.