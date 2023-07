La Negra Vernaci ENFRENTÓ a Jorge Lanata y le dijo LO QUE TODOS QUERÍAN: "Violaste toda le ética""

"La Negra" Vernaci manifestó su repudio contra Jorge Lanata por sus declaraciones sobre la salud de Wanda Nara.

Elizabeth "La Negra" Vernaci hizo un contundente descargo contra Jorge Lanata tras sus repudiables dichos sobre la salud de Wanda Nara en Radio Mitre. El conductor anunció, sin tener una confirmación oficial por parte de Wanda ni su consentimiento, que la empresaria tendría leucemia. Inmediatamente, miles de periodistas manifestaron su indignación contra el conductor y, fiel a su estilo, "La Negra" no se quedó callada y lo destrozó.

“Como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara y otra de ellas cercana al hospital, y lo que nadie está diciendo, porque hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo, es que Wanda Nara tiene leucemia”, aseguró Lanata al aire. Miles de periodistas y usuarios de las redes lo repudiaron, pero lejos de disculparse, Lanata reafirmó su postura. Ante esto, Vernaci saltó al cruce en su programa.

“¿Qué dijo el gordo ridículo? Ya les dije que no estoy deconstruida y que utilizo la palabra gordo muchas veces de manera peyorativa”, manifestó la conductora en La Negra Pop (Pop Radio 101.5). "El gran periodista argentino devenido en chusma de barrio, Jorgito Lanata, dijo que no cree que haya hecho algo malo. Con lo fácil que es decir ‘estuve mal, se me escapó’. Como un pedo, a quién no se le escapó un pedo algún día. Tendría que haber dicho eso. ¿Uno no puede tener autocrítica? Es lo único que te sirve en la vida”, sumó, indignada.

Y agregó que “hay que ser muy vanidoso para creer que no provocás absolutamente nada más que admiración". En este sentido, recordó que no es la primera vez que Lanata tiene una actitud poco ética como periodista. "Él no necesita ser polémico para ser un gran periodista, a mí personalmente no me gusta hacia dónde va, pero cuando empezás a pensar en que se mete con al sexualidad de la gente, dijo que Flor de la V tiene pito durante años. Evidentemente le gusta el quilombo y le gusta que hablemos de él, así que vamos a cambiar de tema”, cerró Vernaci.

Al escuchar su descargo, Lanata le respondió en DDM (América TV), el ciclo conducido por Mariana Fabbiani: “Me pareció gracioso que Elizabeth Vernaci diga que soy un gordo ridiculo, pero no por eso, sino porque ella cree que está flaca”. Al poco tiempo después, Vernaci redobló la apuesta y le contestó.

La respuesta de La Negra Vernaci a Jorge Lanata tras sus dichos en DDM

Al escuchar sus declaraciones, "La Negra" Vernaci se defendió y le contestó a Lanata: "¿Qué le está pasando al gran periodista argentino devenido en chusma de barrio mala? ¿Qué le pasa a Jorge Lanata que se ocupa de de mi gordura o no en vez de pedir disculpas por haber hecho algo tan espantoso?".

En esta línea, agregó que el periodista "ni siquiera tiene las pelotas bien puestas". "Que quiera poner el acento en la gordura de la gente en vez de la gran cagada que se mandó es inmoral. Violaste toda la ética. ¿Cómo vas a hablar de la salud de una mamá con cinco hijos a los que no sabemos si les dijo nada? además no sabemos si es así o no", concluyó, furiosa.