La Negra Vernaci imitó a Canosa y la dejó en ridículo: "Ponchame toda"

"La Negra" Vernaci se volvió viral en las redes sociales con su divertida imitación a Viviana Canosa.

"La Negra" Vernaci volvió a hacer reír a su público con su imitación de Viviana Canosa en su programa de radio Negrópolis (FM POP 101.5) a raíz de los dichos de la conductora sobre el lenguaje inclusivo. Su imitación se volvió viral y cientos de usuarios le expresaron su apoyo y admiración.

Todo comenzó cuando Canosa manifestó su apoyo por la prohibición del lenguaje inclusivo impulsada por Horacio Rodríguez Larreta. "La Negra" no desaprovechó la oportunidad y desplegó todo su talento al aire para dejar a la conductora en ridículo una vez más, imitando todos los gestos delirantes que hace a diario en televisión.

"Sacame la música. ¿Qué te pasa? Poneme la música. Por cada uno de ustedes, voy a luchar. Voy a luchar por mi pueblo que me reclama, que me pide, que me necesita. Pero, ¿saben quién me da fuerza para seguir luchando? Soledad Acuña. Sos vos, Soledad, Solcito", comenzó Vernaci.

"Por fin, una mujer con los dos huevos bien puestos, como a mí me gustan las mujeres. Con unos huevos así, señores", siguió. Acto seguido, actuó de Canosa hablándole mal a su equipo: "Ponchame la mano, ponchame la voz. ¿Me estás ponchando? ¿Me estás ponchando la cara, las tetas, el minón que soy? Ponchame toda, sacame la música".

Y siguió: "¡Así los huevos, señores! Por fin un verdadero macho con el coraje suficiente para prohibir el lenguaje inclusivo. Gracias. Ustedes, gorditos hipsters, gorditos de bermudas que pasean bebitos y hablan con la 'E'. 'Eh, L-Gante Keloké'. Ustedes son los que traen la violencia". Rápidamente, su imitación se volvió viral en Twitter y recibió comentarios de admiración de miles de usuarios.

Las declaraciones de Viviana Canosa sobre la prohibición del lenguaje inclusivo

Canosa le había manifestado su apoyo a Larreta cuando salió a la luz esta nueva prohibición. “El que sí vio la realidad fue Larreta. Puso los huevitos y terminó con el lenguaje inclusivo en las escuelas. Cuánto tiempo estuvimos diciendo que esto era una locura y que perjudicaba a los pibes. Los confunde. Métanse la e, la x y el @ en el orto. No jodan más a los chicos”. Inmediatamente, recibió el repudio de miles de usuarios en las redes.

Las reacciones en Twitter por la imitación de "La Negra" Vernaci a Viviana Canosa