Violencia y agresiones entre Alfa y Ariel, de Gran Hermano: "Me lo diste"

La relación entre Ariel y Alfa entró a un punto de quiebre y los concursantes luchan por mayor protagonismo en la casa de Gran Hermano.

La reciente incorporación de Ariel Ansaldo a la casa de Gran Hermano (Telefe) generó disgusto en Alfa, el participante más veterano del juego, quien se sintió amenazado por tener una competencia etaria directa. Los continuos choques entre los dos varones alcanzaron un punto de quiebre luego de una dura infracción de Alfa contra Ariel, que desató un escrache y reproche a la vista de todos.

El motivo de los disgustos que provoca Ariel en Alfa se debe a sus ronquidos, que no dejan dormir al jugador de 60 años. Por dicho problema de respiración, Alfa procedió a golpear a su compañero -en reiteradas ocasiones- con "almohadonazos" mientras este dormía. Y en el último ataque de almohadones, Ariel terminó lastimado y con acusaciones y advertencias para su atacante.

"Alfa me tiró un par de almohadones fuerte, mucho esfuerzo me costó mucho venir por acá. En cualquier momento lo llevo conmigo", indicó Ariel a las cámaras de la casa, disgustado, antes de ir en busca de Alfa para encarlo por sus actos. "No te voy a mentir, me desperté medio caliente. Alfa, ¿fuiste vos hoy el de los almohadonazos?", cuestionó el parrillero al encontrarse con Walter "Alfa" Santiago.

Sin darle tiempo a que responda, Ariel arremetió: "Me lo diste con todo, la próxima más light. En serio te digo, me lo diste con todo. La agresión física no va". Sin entrar en discusiones pero visiblemente enojado, Alfa le hizo una picante recomendación a Ansaldo: "Hace nueve días que no duermo, fíjate de pedir algo para la nariz algún remedio, no es sano".

Una guerra que no da tregua

El cruce entre ambas figuras terminó con una queja del debutante, quien no está cayendo de la mejor forma entre los participantes de Gran Hermano: "Pero Alfa yo me duermo como a las siete de la mañana, antes de eso sabes como roncas vos". Esta no es la primera vez que Alfa denunció los ronquidos de Ariel, ya que días atrás le pidió a Julieta si el participante podía mudarse a la pieza de las chicas porque no podía dormir y las mujeres se negaron a darle una cama.