Video: grave accidente de Rodrigo Lussich en Intrusos

El periodista alertó a todos los presentes en el estudio de televisión.

Rodrigo Lussich protagonizó un gracioso momento en Intrusos, cuando intentó ayudar a la panelista Paula Varela a realizar una coreografía. Como es costumbre en la dinámica del programa, los miembros bailan de manera desacatada, pero en esta pocasión las cosas no resultaron como esperaban.

Mientras Varela bailaba una canción de Luis Miguel, muy compenetrada, Lussich se acercó a ella para deslizarla por el piso, mientras la locutora hacía movimientos propios del adagio con sus brazos. Para infortunio del periodista, cuando caminaba para atrás, se tropezó con la escenografía y cayó de espalda al piso.

A pesar del susto del momento, rápidamente Rodrigo demostró que no tenía afecciones físicas tras su accidente y bailó una típica canción que ponen en el programa, cuya coreografía se basa en correr alrededor del estudio simulando llevar un ataúd con un brazo.

El enojo de Rodrigo Lussich con "La China " Suárez

"¡Psicópata! Para qué da una nota, cobra un montón de guita y después no dice nada. Encima, vanagloriarse, regodearse, en el soy canchera y me la banco. Regodearse en el no te cuento nada", expresó Lussich sobre la entrevista que "La China" Suárez le dio a Alejandro Fantino, en la que no se explayó demasiado sobre lo acontecido con Wanda Nara y Mauro Icardi.

"La verdad, China Suárez, no dijiste nada. Y decir 'yo lo arreglé en privado'. El reportaje no sirvió para nada. Que haga un programa de autoayuda en el canal de la Ciudad y que ahí cuente lo que ella quiere sobre el feminismo. Porque ayer lo que queríamos saber era si a Mauro le había funcionado o no el amigo. Esa es la expectativa de esa nota que nunca sucedió", siguió y cerró: "Si fuiste a buscar el durazno, bancate la pelusa. Para mí, lo mismo que se había fumado para estar con Mauro, se lo fumó ayer para la nota. La verdad, esa nota era una nube de cannabis. No hubo nada. ¿Reflexiones sobre la vida de la China Suárez? Qué me importa a mí saber qué opina de la China Suárez. Ella habla de sororidad y estaba con un señor que tenía una esposa. No fue muy sororo el hecho. No es que no lo sabía".

Suárez, en su descargo, se mostró muy relajada respecto de las publicaciones de Wanda Nara: "Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones, y a lo mejor suene soberbio, o rebelde cuando era más chica, pero el día en que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos".