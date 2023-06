Urgente pedido de Marley a Telefe: "Ese sería el arreglo"

Filtraron que Marley se contactó con Telefe para realizar un pedido desesperado. Qué solicitó el conductor que se encuentra grabando en Colombia.

Marley se encuentra en Colombia grabando la segunda temporada del reality show Expedición Robinson. En medio de la denuncia por abuso sexual que recibió semanas atrás, el conductor que estuvo al frente de La Voz Argentina en 2022 le hizo un pedido urgente a la producción de Telefe que fue revelado recientemente.

"Él mismo llamó al canal para pedir que continúen sosteniéndolo en Colombia, que él no quiere estar presente", explicó Paula Varela, panelista del programa Socios del Espectáculo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece. La situación legal de Marley salió a la luz tras la denuncia de un joven oriundo de Misiones de identidad reservada que no solo lo incluyó a él, sino también a Marcelo Corazza.

"Fue un llamado de Alejandro como pedido al canal que él no quiere estar y que salgan a decir que está grabando y no puede llegar. Ese sería el arreglo", agregó a la información Varela. Otra de las panelistas de Socios del Espectáculo agregó más detalles al respecto de este tema que pone a Marley en una postura de máximo hermetismo y perfil bajo.

"Ese reality que está haciendo en Colombia, una especie de Expedición Robinson, no vería el aire por lo pronto sino que estaría pensado para el año que viene", dijo Nancy Duré. Por su parte, Marina Calabró también brindó detalles en su columna de espectáculos que realiza en el ciclo radial de Jorge Lanata por Radio Mitre. "Me dijeron que esto no se va a emitir hasta que la Justicia se expide de la causa federal que tramitan en el juzgado de Ariel Lijo", precisó.

Es la estrella del canal: Marley ya tiene reemplazo confirmado para los Martín Fierro por Telefe

Los Martín Fierro 2023 ya tienen nuevo conductor confirmado. El encargado de dar la noticia fue la propia figura de Telefe, que en los últimos años se convirtió en la gran estrella del canal y le disputó el lugar a Marley como imagen de la señal. De hecho, reemplazará al histórico presentador en la premiación, debido a la denuncia por abuso sexual que recibió en Misiones.

Se trata de Santiago del Moro, quien confirmó que será el encargado de encabezar la transmisión de los Martín Fierro 2023, que saldrán al aire por Telefe. El último presentador de Gran Hermano reveló la noticia en su programa de radio El Club del Moro, que se emite por La 100. "Una noticia es que parece que voy a ser el conductor del Martín Fierro", dijo Del Moro entre risas.

"La fiesta que se está armando... el menú va ser impresionante y me dijeron que el postre va a ser lo más rico que comí en mi vida. Viene presentado de una manera exótica. Dicen que es impresionante y se está armando una fiesta increíble", apuntó Del Moro. Y agregó: "Es una fiesta impresionante, de una magnitud descomunal y se van armando diferentes puntas ¡Las cosas que tengo para contar, Chicos! La apertura, quién va a cantar en la parte del obituario, muchas sorpresas".

"Imanginate, con la obsesión mía, estoy estudiando todo. Estoy muy contento y superhonrado. Intentaré ponerle mi impronta a una historia que ya está escrita", enfatizó Del Moro.