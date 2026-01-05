La presidenta encargada de Venezuela busca la colaboración con el Gobierno de EEUU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, invitó al Gobierno de Estados Unidos a colaborar en una agenda de cooperación, en una declaración publicada en las redes sociales que tuvo un tono conciliador tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Rodríguez dijo que Venezuela "aspira a vivir sin amenazas externas" y que quería priorizar el avance hacia unas relaciones equilibradas y respetuosas con Estados Unidos.
Este es el texto de la declaración:
"Mensaje de Venezuela al mundo y a los Estados Unidos:
Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación.
Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo.
Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera.
Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos.
Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro.
Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela".
Con información de Reuters