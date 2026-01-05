La presidenta encargada de Venezuela busca la colaboración con el Gobierno de EEUU

FOTO DE ARCHIVO. La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a los medios de comunicación en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas, Venezuela

La ‍presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, invitó al Gobierno de Estados Unidos a colaborar ‍en una agenda ⁠de cooperación, en una declaración publicada en las redes sociales que tuvo un tono conciliador tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Rodríguez dijo que Venezuela "aspira a vivir sin amenazas externas" y que quería priorizar el avance hacia unas relaciones equilibradas y respetuosas con Estados ‌Unidos.

Este es el texto de la ⁠declaración:

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Mensaje de Venezuela al ⁠mundo y a los Estados Unidos:

Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país ‍aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y ⁠cooperación internacional. Creemos que la ‌paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación.

Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los ‌países de ‌la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo.

Extendemos la invitación al ​gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera.

Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el ‍diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la ​que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los ​venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos.

Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a ⁠su soberanía y al futuro.

Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela".

Con información de Reuters