URGENTE Adrián Suar y Doman se cansaron y le dijeron chau a una figura de El Trece

En medio de la llegada de Fabián Doman a El Trece para suceder a Nosotros a la mañana se reveló la repentina salida de una importante figura del programa. La decisión tomada en conjunto con Adrián Suar.

En El Trece se viven momentos de cambios tras la llegada de Fabián Doman para reemplazar al Negro González Oro en Nosotros a la mañana. En este contexto, el conductor que vuelve al canal tomó una drástica decisión con uno de sus panelistas en conjunto con Adrián Suar, gerente artístico.

"El Negro" González Oro estuvo un par de semanas al frente de Nosotros a la mañana porque se fue "El Pollo" Álvarez, quien ahora tiene otro ciclo junto al "Chino" Leunis, llamado Poco Correctos. Al confirmarse la llegada definitiva de Fabián Doman comenzaron a hacerse algunos cambios en el magazine matutino.

Entre ellos está la salida de un reconocido panelista de manera repentina. Se trata de Juan Etchegoyen, quien también trabaja en Radio Mitre y a través de sus historias de Instagram rompió el silencio para referirse a la resolución de Doman que aprobó Adrián Suar.

"No voy a formar parte del programa que sucederá a Nosotros a la mañana. Después contaré más detalles, cuando termine mi trabajo. Fueron semanas incómodas, de incertidumbre, no sabiendo qué pasaba con el programa, y recién hoy puedo contarlo", explicó. Además dialogó con La Nación sobre este tema y dijo: "Desde hacía un par de meses estaba la incertidumbre. Fue un poco incómodo trabajar en esa situación de no saber si seguía o no. Cuando me enteré de que se confirmó que el programa no seguía, me veía venir ciertos cambios. Hasta último momento la verdad es que no sabía si iba a estar o no en el programa de Fabián Doman".

Todavía no empezó y ya hay internas en el nuevo programa de El Trece

La señal de aire del Grupo Clarín viene haciendo importantes movimientos en su grilla en busca de levantar las flojas mediciones de audiencia que registra desde hace ya unos años y que le hace perder sistemáticamente en la batalla contra Telefe. En ese sentido, en los últimos días El Destape pudo confirmar que Fabián Doman regresará a El Trece tras su paso por la presidencia de Independiente.

El conductor recuperará el lugar que dejó en Nosotros a la mañana, aunque el programa cambiará de nombre próximamente. Quien opinó del nuevo ciclo fue nada menos que Cinthia Fernández, a quien le confirmaron que será parte de Bien de mañana. "Lo adoro, me llevé super bien, lo adoro, siento que lo miro y me entiendo", aseguró, contenta con la confirmación de Doman como conductor.

Pero no se mostró igual de feliz con uno de los compañeros que tendrá, tras sus fuertes cruces con el "Negro" González Oro en las últimas semanas. "No me pone tan contenta habernos enterado los compañeros que vinieron y que otros se iban... Que venía Cabak", sumó filosa la panelista. Lejos de quedarse ahí, Cinthia agregó, picante: "Pasamos de un machirulo a otro".

En su breve diálogo con el cronista de Intrusos, también reconoció que no descartó renunciar a Bien de mañana cuando se enteró que Horacio Cabak sería su compañero: "La verdad es que tengo ganas de venir a laburar, tengo otra propuesta... si la voy a pasar mal, me voy". "Me dicen que Cinthia no hizo las fotos y Cabak sí. Hay un bolonqui... Ella dice que si está él, ella se va. Y además se queja porque le están pagando poco", sumó Karina Iavícoli desde el piso del programa de América TV, mientras que Guido Záffora reveló que por pedido de Fabián Doman, el panel no será todos los días igual ya que será rotativo.