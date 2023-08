Cinthia Fernández reveló el verdadero motivo por el que faltó a El Trece: "Rompen las pelotas"

La bailarina se pronunció en sus redes sociales sobre la realidad que atraviesa. Cinthia Fernández no acudió a la última emisión de Nosotros a la Mañana.

Cinthia Fernández acudió a sus redes sociales para hacerles saber a sus millones de seguidores el motivo que la imposibilitó de acudir a la última emisión de Nosotros a la Mañana. Fiel a su estilo, la exparticipante de Bailando por un Sueño lanzó un dardo hacia el condcutor Oscar "El Negro" González Oro en su descargo.

La salud de Cinthia Fernández es tema de agenda en el periodismo de espectáculos después de que Ángel de Brito contara el problema que atraviesa la expareja de Matías Defederico. "Es algo menor, una cuestión ginecológica, pero tiene que atenderse. El miércoles se opera Cinthia. Se le corrió el diu y le está causando algunas hemorragias", informó el conductor de LAM en su cuenta de Twitter.

Esta realidad se dio después de un encontronazo al aire entre González Oro y Fernández en medio de una entrevista en vivo. De esa manera, muchos especularon con que la ausencia de la panelista en el ciclo se debió a su mala relación con el conductor y ella se refirió a esos rumores en su descargo.

"Para los que especulan, ya sea del medio o familiares del progenitor que solo rompen las pelotas en vez de mirar su culo bien sucio o ayudar, compren vaselina y métanse ese dedo en el opis", comenzó su descargo la madre de Charis, Bella y Francesca. Y sumó: "Estoy haciéndome estudios por un inconveniente de salud que espero no sea nada y además, tuve trámites y exámenes toda la mañana".

Fernández no nombró en ningún momento a Oscar González Oro pero el último fragmento de su texto fue entendido por muchos como una indirecta a su malestar con la conducción de "El Negro". "Esta es una hermosa, pero lamentable casualidad porque tampoco quería ir al programa, aunque me hubiese gustado que no sea por algo de salud. Obvio que no quería ir, pero a pesar de lo que pasó, soy muy profesional y jamás falto sin permiso, sin motivo y sin presentar certificado. Simplemente me estoy ocupando de mí", soltó.

El cruce en vivo entre Cinthia Fernández y el Negro Oro en vivo

El encontronazo entre la bailarina y el periodista se dio en medio de una entrevista al hermano del joven futbolista que se quitó la vida días después de haberle pegado a una patada a un árbitro. Cinthia, quien adelantó que el paso de "El Negro" por el ciclo será breve, cuestionaba el accionar del hombre recientemente fallecido ante el hermano, que estaba en pleno duelo, y González Oro la frenó en seco.

Entrevistado: "Se está juzgando una patada que se dio en un momento de bronca, bronca generada por ese réferi".

Fernández: "Sí y lo voy a sostener".

Entrevistado: "Escúcheme, déjeme terminar de hablar, no sea irrespetuosa. La conversación es de a dos".

Fernández: "Yo no estoy discutiendo".

González Oro: "Estás interrumpiendo al entrevistado que está de duelo".

Entrevistado: "¿Puede cerrar la boca?".

Fernández: "Me callo porque me están callando nada más".

El cruce de Cinthia Fernández con Andrés Nara por Wanda

Cinthia: "Vos fuiste a la clínica porque estaba tu hija internada"

Nara: "Le habían dado el alta y vos estuviste dos horas haciendo una conferencia de prensa. ¿A vos te molesta que yo te pregunte eso?"

Cinthia: "No, ninguna conferencia. No me molesta, vos estás mal informada siempre, siempre. Vos no tuviste respeto por tu hija, choluleando en todos los canales cuando ella tiene un problema de salud"