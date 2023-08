URGENTE Operan a Cinthia Fernández: "Estuvo con hemorragia"

Cinthia Fernández pasará por el quirófano a causa de un urgente problema de salud.

Cinthia Fernández enfrenta un delicado momento de salud y será intervenida quirúrgicamente. La panelista llamó la atención de todos sus seguidores al ausentarse el pasado lunes 31 de julio de Nosotros a la Mañana (El Trece), programa en el que trabaja actualmente. Según la primicia de Ángel de Brito en LAM (América TV), será operada de urgencia tras una fuerte hemorragia.

A causa de este problema de salud, Cinthia no pudo estar presente en el programa y les avisó a los productores, quienes aparentemente, creyeron que estaba mintiendo. "Hablé con ella y me mandó un audio para contarme que está con un problema de salud. Lo que ella me cuenta, es que avisó a la producción pero siente que no le creyeron", explicó el periodista "Pampito" en Intrusos (América).

Más tarde, De Brito anunció que se trata de "un pequeño problema de salud quirúrgico, fácil de solucionar". "Tiene que hacer un prequirúrgico y el miércoles se tiene que operar. Es una cosa ginecológica, nada grave ni preocupante, estaba con un poco de hemorragia por el DIU, se lo tiene que reacomodar, así que el miércoles es la operación", sumó el conductor. La intervención se realizará el próximo miércoles 2 de agosto. Además, agregó que al canal no le cayó bien la noticia: "Un productor no le creía, le tuvo que mandar todas las órdenes... Horrible. Se toma toda la semana", detalló.

Por su parte, Cinthia publicó un comunicado en sus redes sociales en el que contó que tiene una hemorragia hace tres semanas. "Me hice un control con mi ginecóloga y al parecer, estaba todo bien pero no me hizo eco porque yo estaba indispuesta. Me dijo que cuando ella volviera de sus vacaciones y ya no menstruara, volviera pero la cosa es que nunca se me cortó", comenzó.

Y explicó que, como tiene colocado un DIU que se le venció en febrero, ya es momento de cambiarlo. "Pero ahora estoy así y hay que ver si se me corrió el DIU, si me está lastimando o qué pasó. Ayer caminaba y sentí que me hacía pis, pero era sangre. Tengo un dolor muy fuerte", se lamentó.

Cinthia Fernández apuntó contra El Trece, en medio de su drama de salud

Por otra parte, Cinthia Fernández habló sobre los inconvenientes que tuvo con los productores de canal, a raíz de su delicado estado de salud. "Estoy haciéndome estudios por un inconveniente de salud que espero no sea nada, y además tuve trámites y exámenes toda la mañana. Una hermosa pero lamentable casualidad, porque tampoco quería ir al programa; aunque me hubiese gustado que no sea por algo de salud", publicó en sus redes sociales.

En este sentido, aseguró ser "muy profesional" y jamás faltar a su trabajo sin ningún motivo. "Simplemente me estoy ocupando de mí. Para los que especulan, ya sean del medio o familiares del progenitor que solo rompen las pelotas en vez de mirar su culo sucio o ayudar. Cómprense vaselina y métanse ese dedo en el opis", cerró, filosa.