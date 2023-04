Cinthia Fernández sufrió un terrible ataque en plena entrevista: "Cobarde"

La panelista protagonizó un tenso momento en vivo e hizo un fuerte descargo frente a las cámaras.

Cinthia Fernández protagonizó un tenso momento en vivo e hizo un fuerte descargo al respecto. La panelista brindaba una nota en televisión cuando una persona se cruzó y la hizo pasar una situación incómoda.

La expanelista de LAM fue interceptada por el móvil de Implacables, ciclo conducido por Susana Roccasalvo en El Nueve, pero en medio de la nota fue interrumpida por un motoquero que la insultó. "Vivimos un momento desagradable fuera de cámara. Pasó un motoquero y te gritó ‘¡vos querés tener juicios para sacar plata!’", anunció el notero.

Ante esta situación, Cinthia contestó fiel a su estilo frente a las cámaras: "Me encanta. No sabés lo que me divierte ir a mediaciones, hablar con abogados y sobre todo cuando estás tranquila en tu casa”. Luego, añadió: "Es un cobarde, se sacó el casco y después se lo puso".

Indignada por el mal momento que le tocó vivir, Fernández sentenció: "Te destrozan la puerta, te rompen bien los huevos y te fumás un momento horrible. Encima que te hagan juicio y no tengan la humildad de pedir perdón"

Cinthia Fernández contó lo que nadie pensaba de Karina Mazzocco: "Pedorro"

Cinthia Fernández dio la cara en la televisión luego de terminar señalada por sus vecinos como una agresora que arrojó gas pimienta en un festejo de cumpleaños del barrio privado Los Aromos y estalló contra Karina Mazzocco y su magazine A la Tarde (América TV). "¡Manga de oportunistas!", sentenció la mediática.

En un móvil con Desayuno americano (América TV), Fernández habló de la polémica con sus vecinos y manifestó: “Por suerte mis nenas no estaban en la casa cuando fue el allanamiento, estaban en un cumpleaños, porque volví a pasar un segundo momento de mierda". "¡Hola, soy una delincuente! Me encantaría que trabajen así con los chorros, los que distribuyen la merca", siguió picante la mediática.

"Porque a uno le roban el auto, el celular, con gps, sabés dónde está, pero te dicen que no pueden hacer nada porque no tienen orden de allanamiento y tarda un montón. No hay recursos, hay listas de espera para los allanamientos”, agregó. Minutos más tarde, cuando habló del programa de Karina Mazzocco la mediática se mostró lapidaria: “¡Por favor, qué manga de ridículos el fiscal que lo pidió y el juez que lo otorgó! Yo usé un gas pimienta de 22ml., de llavero ¡pero parece que terminaron todos en terapia intensiva, aunque a los diez minutos estaban cantando el feliz cumpleaños! ¡Manga de oportunistas! ¡El abogado de canje de ese programa pedorro de mierda que tienen!".

Tanto el programa de Mazzocco como el Pamela David cubrieron el escándalo de Fernández contra sus vecinos, quienes la acusan de irrumpir en un cumpleaños de 15 y tiras gas pimienta a los invitados.